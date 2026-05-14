Convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Oviedo: vuelven Mbappé y Carvajal

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la jornada 36 de Liga contra el Oviedo cuenta con Kylian Mbappé y Dani Carvajal, ya que ambos entrenaron con normalidad este miércoles y podrían jugar algunos minutos en el Santiago Bernabéu. Quien no está es Andriy Lunin, que sufre un proceso vírico del que aún no se ha recuperado del todo Dean Huijsen. El español tampoco ha entrado en la lista para el encuentro ante el equipo asturiano.

Fede Valverde sigue recuperándose de su traumatismo cerebral y tampoco llega al choque, al igual que el resto de lesionados de larga duración: Eder Militao, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Arda Güler. Dani Ceballos sigue apartado y no entra en la lista. Thibaut Courtois es el único portero del primer equipo y volverá a ser titular sin Lunin pese a que el Real Madrid no se juega nada en Liga.

Arbeloa, Mbappé y Carvajal

Álvaro Arbeloa aclaró en rueda de prensa que tanto Mbappé como Carvajal pueden tener minutos contra el Oviedo. Así habló de la recuperación del francés: «Vamos a ver si puede hoy terminar la sesión de entrenamiento que tenemos por delante. Ayer la completó. Si está disponible, seguro que minutos tendrá. A pesar de esas cuatro tarjetas, esperemos que pueda completar estos partidos que nos quedan marcando muchos goles».

Y así del capitán, lamentando también su ausencia en el Mundial: «No he podido hablar con Carvajal, una pena. Ya dije que para mí es un jugador que me gustaría tener en mi equipo por la experiencia que tiene. Hay que respetar siempre las decisiones de otros entrenadores. Una lástima que no pueda estar defendiendo a la selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible para el partido de mañana. Ojalá se pueda despedir teniendo minutos y jugando».

Convocatoria del Real Madrid