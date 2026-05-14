Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Real Oviedo

El Real Madrid ganó al Real Oviedo (2-0) en el encuentro de la 36ª jornada de Liga y sumó otros tres puntos más, ya intrascendentes en la clasificación. Con este triunfo, el equipo blanco se coloca con 80 puntos y sólo le quedan dos encuentros: ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y contra el Athletic Club en el Bernabéu. Su posición no se moverá, haga los resultados que haga en esos dos partidos: será segundo.

Gonzalo y Bellingham fueron los autores de los goles de este triunfo del Real Madrid ante un Real Oviedo que ya llegó al Bernabéu en Segunda División. Es por ello que este duelo ya era intrascendente. A términos puramente de clasificación de la Liga, el Real Madrid se coloca a 11 puntos del Barcelona, que perdió ante el Alavés. Ya todo eso da igual porque los culés son ya campeones.

Donde hay muchísima emoción es en la lucha por la salvación. A falta de dos jornadas, y ya con la 36ª finalizada, Mallorca y Levante bajarían a Segunda División, ambos con 39 puntos. También tiene 39 el Elche, pero por la diferencia de goles estaría fuera del descenso. Con 40 puntos están Alavés y Girona y con 42 Espanyol y Osasuna.

También hay pelea en la parte por los puestos europeos. Sexto es el Celta de Vigo con 50 puntos, que iría a Europa League. A dos está el Getafe, que al ser séptimo se clasificaría para Conference. A cuatro del Getafe están Athletic y Rayo cuando quedan seis en juego.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 91 puntos Real Madrid – 80 Villarreal – 69 Atlético de Madrid – 66 Betis – 57 Celta de Vigo – 50 Getafe – 48 Real Sociedad – 45 Athletic Club – 44 Rayo Vallecano – 44 Valencia – 43 Sevilla – 43 Osasuna – 42 Espanyol – 42 Girona – 40 Alavés – 40 Elche – 39 Mallorca – 39 Levante – 39 Real Oviedo – 30

Resultados de la 36ª jornada de Liga