Las elecciones no impiden que Mourinho sea favorito para entrenar al Real Madrid

La convocatoria de elecciones por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lejos de restar fuerza en los pronósticos a la opción de fichar a José Mourinho, ha reforzado más si cabe el pálpito de los mercados de que será el de Setúbal el encargado de dirigir a los blancos (de nuevo) a partir de la próxima temporada.

Tras la intervención del máximo mandatario del conjunto blanco, el entrenador, el pálpito de estos vaticinios es que el luso está más cerca que nunca de regresar a España para dirigir al Real Madrid. Los análisis de probabilidades de Betfair dan a ‘The Special One’ un 44,1% de probabilidades de dirigir a los blancos frente al 42% que le otorgaban antes de que se anunciaran los comicios. Esto es, la posibilidad de que se tenga que aguardar a que se pase este proceso electoral no es problema según estos análisis, que consideran que la renovación en el cargo de Pérez no haría más que consolidar a Mou en el banquillo.

La siguiente tabla muestra el top 10 de entrenadores que barajan estos pronósticos de un listado de 21 candidatos. Los restantes 11 apenas representan el 17,7% de estos vaticinios.

Mourinho gana enteros

Su nombre no es un secreto. Es un viejo conocido de la ‘Casa Blanca’. Y en una temporada donde los episodios extradeportivos han cobrado protagonismo, el actual técnico del Benfica apunta a ser el elegido.

Tras dos años sin títulos, en el entorno madridista buscarían un perfil con carácter, liderazgo, experiencia y capacidad para manejar la enorme presión que rodea al quince veces campeón de la Copa de Europa. Ahí es donde vuelve a aparecer con fuerza la figura de José Mourinho, uno de los técnicos más carismáticos del fútbol europeo, que ya sabe lo que significa sentarse en un gran banquillo.

Klopp y Arbeloa, alternativas lejanas

En un banquillo de la dimensión del Real Madrid nunca existe un único candidato. Aunque José Mourinho aparece como el gran favorito para hacerse cargo del equipo, las previsiones también mantienen abiertos otros escenarios. Ahí aparecen los nombres de Jürgen Klopp y Álvaro Arbeloa, que parten con un 5,7% de probabilidades cada uno, muy lejos todavía del técnico portugués.

En el caso de Jürgen Klopp, el hecho de no tener equipo mantiene vivo su nombre alrededor del Santiago Bernabéu. El técnico alemán lleva tiempo apareciendo en las quinielas para ocupar el banquillo blanco. Por su parte, Álvaro Arbeloa todavía conserva opciones de continuidad después de dirigir al equipo esta temporada, pese a cerrar el curso sin títulos. Aun así, las previsiones apuntan a que el Real Madrid podría apostar por un técnico con más experiencia para iniciar una nueva etapa.

Zidane, más difícil todavía

No podía faltar el nombre de Zinedine Zidane. El técnico galo, campeón de tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, aparece como hipotético sustituto con un 4,5% de probabilidades. Un entrenador que siempre sobrevuela el Santiago Bernabéu cada vez que el banquillo blanco entra en crisis y que sigue manteniendo un enorme respaldo dentro del madridismo.

Sin embargo, su futuro se relaciona con la Selección Francesa que hoy dirige Didier Deschamps. También continúa muy presente Mauricio Pochettino, que aparece con un 4,9% de opciones. El técnico argentino lleva años vinculado a la rumorología madridista y vuelve a escena entre las posibles alternativas para dirigir al conjunto blanco.