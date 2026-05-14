Sale a la luz la sorprendente petición de Mourinho al Real Madrid

José Mourinho es el máximo favorito para entrenar al Real Madrid la próxima temporada. A la espera del desenlace de unas posibles elecciones entre Florentino Pérez y el candidato que ose enfrentarse al presidente con más Champions de la historia, queda la contratación de un entrenador que todo hace indicar que será el técnico portugués que llegaría al banquillo del Bernabéu por segunda vez en su carrera. Desde Japón incluso ya han informado de una sorprendente petición del luso a la entidad blanca.

Florentino Pérez dio un golpe sobre la mesa confirmando elecciones para este verano y el Real Madrid ya ha establecido las fechas para la presentación de las candidaturas, que abarcan desde este jueves 14 de mayo hasta el próximo 23 de este mes. En caso de que finalmente haya otra candidatura, los socios tendrán que votar a su nuevo presidente antes del verano. A la espera de esta posibilidad queda la contratación del nuevo entrenador del Real Madrid, que todo hace indicar que será José Mourinho.

Todos los caminos conducen a José Mourinho y Florentino Pérez no quiso pronunciarse sobre su contratación en la entrevista concedida a Josep Pedrerol en La Sexta, en la que sí que dejó claro que el luso devolvió la «competitividad» al Real Madrid. Así que el próximo paso lo podría dar el portugués que anunció que en los próximos días hablaría sobre su futuro en rueda de prensa tras finalizar su periplo en Liga con el Benfica, con el que se juega entrar en Champions el próximo sábado ante el Estoril.

La petición de Mourinho para el Real Madrid

A día de hoy, todo hace indicar que José Mourinho entrenará al Real Madrid la próxima temporada y desde Japón llega la que habría sido la primera petición del entrenador luso a la cúpula blanca durante las primeras conversaciones. El medio Sports Hochi ha informado que el hoy técnico del Benfica habría puesto encima de la mesa el nombre de Hidemasa Morita, un centrocampista japonés de 31 años que milita en el Sporting de Portugal.

Parece inviable que el Real Madrid pueda hacer una oferta por este jugador, pero desde Japón insisten en que el veterano centrocampista es del agrado de José Mourinho, que ya le habría querido para llevárselo al Benfica y Fenerbahce. El futbolista del club lisboeta termina contrato este mes de junio y llegaría gratis al Santiago Bernabéu.

En la presente temporada ha disputado 48 partidos en los que ha anotado un tanto y ha repartido cinco asistencias. Procedente del Kawasaki Frontale, Morita se ha hecho un nombre en Europa tras llegar a Portugal a las filas del Santa Clara y en 2022 se incorporó al Sporting de Portugal, con el que ha ganado dos títulos de Liga. Con Japón ha disputado 40 partidos en los que ha anotado seis goles y todo hace indicar que estará en el próximo Mundial 2026.