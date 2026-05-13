Florentino Pérez: «Mbappé es el mejor jugador que tiene el Real Madrid»

Florentino Pérez señaló junto a Josep Pedrerol en su entrevista en La Sexta que Kylian Mbappé es el mejor jugador del Real Madrid. El presidente del club blanco volvió a señalar que hay una campaña contra él y contra la entidad, y dejó claro que él no habla con los jugadores. También habló de nombres propios como Xabi Alonso, Vinicius o José Mourinho.

«Mbappé es el mejor jugador que tiene el Real Madrid en estos momentos. Pero hay algo que tenemos que mejorar. Pero yo no me voy a meter en eso. No ganamos la Champions porque el árbitro que nos pusieron nos perturbó. Este Mbappé… cuántos goles lleva este año. Yo creo que sí ha entendido lo que es el Real Madrid. Su misión es meter muchos goles. A lo mejor hay otros que meten menos», dijo Florentino Pérez junto a Josep Pedrerol en La Sexta.

«Pues claro que habrá fichajes. Yo he fichado a Figo, Zidane, Ronaldo el gordo, Beckham, Kaká, Cristiano, Benzema… Me gustan muchos. Pero soy solamente el presidente. Yo no me meto en la dirección deportiva», declaró el presidente del Real Madrid en esta entrevista.

Florentino Pérez también fue preguntado por Josep Pedrerol acerca de Vinicius, otro jugador determinante en el club blanco: «¿Vinicius? Me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Real Madrid. No hay prisa. Queda toda la temporada para hablar. Yo no mando en todo. A mí me gustaría ser jugador».

«No me equivoqué fichando a Xabi Alonso. No hicimos pretemporada y físicamente nos caíamos. Luego pensábamos que con el cambio lo íbamos a resolver, pero se volvieron a caer. En el Madrid mandan los entrenadores. Yo no he hablado nunca con un jugador. Nunca. En mi primera época tampoco. Yo no he hablado con Mbappé desde que estoy aquí», añadió el presidente madridista.