El Real Madrid espera que Mbappé termine su juego: «Si tiene algo que decirnos, que lo haga»

El Real Madrid está muy cansado de la actitud que está tomando Mbappé en las últimas semanas. Desde que se lesionó contra el Betis, todos los movimientos que ha hecho empiezan a interpretarse como una provocación. Desde que decidió irse de viaje durante su recuperación junto a su pareja hasta la foto que subió a redes sociales mientras sus compañeros jugaban contra el Barcelona un Clásico al que no llegó a tiempo. O no quiso llegar.

Nadie entiende las decisiones que está tomando Mbappé en las últimas semanas y desde el seno del club empiezan a preguntarse si el francés les quiere decir algo con todos estos gestos. Ya dudan del delantero hasta el punto de que la reflexión que se desprende desde Valdebebas es clara: «Si tiene algo que decirnos, que lo haga».

Cada vez son más dentro del club los que ven que la convivencia entre Mbappé y Vinicius es imposible. Hay voces autorizadas que empiezan a decir en alto que lo mejor, deportivamente hablando, es que uno de los dos salga del club, aunque la decisión es complicada de ejecutar. No obstante, también tienen claro que si el pulso que claramente está echando el francés a la entidad tiene como objetivo una salida, solo debe decirlo. En ese momento, la entidad madridista siempre ha tenido muy claro que en el Real Madrid sólo están los que quieren estar.

Dentro del vestuario, sus compañeros están desconcertados. Nunca habían visto esta versión del francés. Nunca. Y eso preocupa. No entienden qué está llevando al delantero a actuar de esta manera y se sorprenden porque todo lo que está haciendo en las últimas semanas solo va en su propio perjuicio.

Mbappé genera dudas

Además, la relación con Álvaro Arbeloa nunca terminó de fructificar. No hubo feeling desde el principio. Mbappé estaba cómodo con Xabi Alonso y la salida del tolosarra le afectó bastante más de lo que parece. Dentro del club creen incluso que el delantero le está haciendo pagar injustamente a Arbeloa aquella decisión.

Por si fuera poco, en el Real Madrid empiezan a sospechar que Mbappé no volverá a jugar esta temporada. Eso significaría perderse los partidos ante Oviedo, Athletic y Sevilla. Es decir, no volvería a pisar el Bernabéu este curso. Y eso sería otro golpe más para una relación que, ahora mismo, atraviesa el momento más delicado desde que aterrizó en el club blanco.