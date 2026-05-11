Mbappé se entrena en el día libre en Valdebebas en medio de las críticas por su ausencia en el Clásico

Kylian Mbappé ha vuelto a hablar en redes sociales. A raíz de las fuertes críticas al delantero por la foto que publicó mientras el Real Madrid jugaba el Clásico en el Camp Nou jugándose la Liga, el francés ha reaparecido con otra imagen para silenciar el ruido. Una prueba de que aún se sigue recuperando de su lesión que le impidió viajar a Barcelona para ayudar al conjunto de Álvaro Arbeloa.

Mbappé no pudo estar en el Clásico después de apurar sus opciones de forzar. Abandonó el último entrenamiento previo al partido al sentir dolor y eso le dejó sin poder entrar en la lista del Real Madrid. Su lesión en el músculo semitendinoso ante el Betis sigue pasándole factura, y es por eso que no pierde tiempo en lo que respecta a pasar por Valdebebas para seguir acortando plazos de recuperación.

El delantero francés aprovechó el día libre del Real Madrid este lunes para entrenar en solitario en el gimnasio, momento que ha querido capturar en sus redes sociales para acabar con las insinuaciones de que podía haber jugado el Clásico. Aun así, es toda una incógnita que Mbappé pueda jugar en lo que resta de temporada. Es duda para el partido de este jueves ante el Oviedo, donde se reencontraría con el Santiago Bernabéu. Ni para ese ni contra Sevilla y Athletic es seguro que pueda aparecer, algo que Arbeloa adelantó: «Quedan dos semanas y habrá que ver cómo evoluciona de las molestias para ver si puede jugar o no», comentó en la rueda de prensa tras el Clásico.

En un momento en el que la relación entre Mbappé y el Real Madrid no atraviesa su mejor momento, el futbolista lanza un mensaje de que aún sigue recuperándose y poniendo en duda si no volverá a jugar hasta la próxima temporada. De nuevo, Kylian manda otro mensaje en redes en el momento más delicado del año.