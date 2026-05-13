Arbeloa espera la llamada del Real Madrid

Álvaro Arbeloa sabe que no va a seguir siendo entrenador del Real Madrid una vez finalice la presente temporada. La decisión está tomada. De hecho, la entidad madridista ya se ha puesto manos a la obra para buscar un nuevo técnico. El principal candidato es José Mourinho, aunque Mauricio Pochettino también está en la lista. No hay muchos más. Y mientras tanto, el salmantino espera que desde el club se pongan en contacto con él para comunicarle la decisión.

«Seguramente tengamos una conversación con el club, como es normal. Yo ahora mismo lo que quiero es que el equipo acabe bien, que no se deje ir en estos tres partidos. Creo que va a haber momentos para jugadores que están entrenando bien y que tengan la oportunidad de sumar minutos y acabar la temporada en el campo. Ese va a ser mi objetivo y en lo que voy a poner el foco estas dos semanas. Lo que depare el futuro, pues lo veremos a partir del 24 o el 25 de mayo», aseguraba Arbeloa tras perder el Clásico y ver cómo el Barcelona conquistaba la Liga.

El plan del Real Madrid es cerrar en los próximos días la decisión acerca del nuevo entrenador. Una vez quede resuelto este asunto, el club le comunicará oficialmente a Arbeloa que no continuará al frente del equipo blanco. Algo que sucederá la próxima semana. El técnico tiene contrato en vigor, por lo que ambas partes deberán sentarse para resolver su situación.

El Real Madrid le planteará a Arbeloa la posibilidad de seguir ligado al club, ya sea en los despachos o formando parte del cuerpo técnico de Mourinho, siempre y cuando el portugués dé el visto bueno, algo que parece probable por la buena relación que mantienen ambos. Lo que sí parece descartado es que vuelva al Castilla como entrenador.

Por otro lado, Arbeloa también deberá decidir qué quiere hacer con su futuro. Continuar en el Real Madrid con un papel mucho más secundario o seguir adelante con su carrera como primer entrenador. Para ello tendría que encontrar un proyecto que encaje con sus expectativas, algo que desde su entorno consideran complicado en estos momentos.

Mourinho, en la pole

Mourinho es ahora mismo el gran favorito para regresar al Santiago Bernabéu. Quién lo iba a decir hace no tanto. El portugués encabeza una lista reducida prácticamente a dos nombres y es el perfil que más convence en las altas esferas del club.

El contexto del mercado de entrenadores juega a su favor. Jürgen Klopp genera dudas por el encaje y porque necesitaría tiempo para construir el proyecto. Otros nombres no terminan de convencer. Mourinho, en cambio, garantiza una cosa desde el primer día: personalidad. Y eso es precisamente lo que más echan de menos en Valdebebas tras una temporada muy complicada.

También pesa mucho la excelente relación que mantiene con Florentino Pérez. El propio Mourinho lo reconoció hace apenas unas semanas, en la previa del playoff de Champions entre Benfica y Real Madrid: «La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé por el Benfica, cuando me dijo que estaba muy contento porque otra vez estaba en un club grande. Tengo una gran relación con Florentino Pérez y su familia, no hay que esconderlo».