Por qué no juega Kylian Mbappé el partido del Real Madrid ante el Real Oviedo

Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Real Oviedo correspondiente a la 36ª jornada de Liga. El jugador francés es suplente y no está en la alineación de Álvaro Arbeloa para el que es el antepenúltimo partido de la temporada para el equipo blanco. La suplencia de Mbappé en este Real Madrid – Real Oviedo se debe a una decisión deportiva de Arbeloa, también mezclada con las molestias físicas que viene arrastrando el jugador.

Y es que Mbappé lleva fuera los tres últimos encuentros del Real Madrid, desde que sintió molestias físicas en el partido de Liga ante el Betis en Sevilla. Al francés se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso y esas molestias las ha seguido teniendo hasta hace pocos días.

Eso sí, Kylian Mbappé ya completó los entrenamientos con normalidad, al completo, motivo por el que Álvaro Arbeloa le incluyó en la convocatoria de este encuentro ante el Real Oviedo de Liga. Sin embargo, el francés no es titular y estará de inicio en el banquillo. Es posible que pueda salir a jugar algunos minutos en la segunda parte.

Así, Kylian Mbappé no está en este Real Madrid – Real Oviedo que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la 36ª jornada de Liga. Es un encuentro sin nada en juego: el Real Madrid ya sabe que será segundo en Liga (el Barcelona ya es campeón) y el Real Oviedo descendió ya a Segunda División.

Mbappé, cuestionado por la afición del Real Madrid por sus últimas decisiones en estas semanas, no es titular, pero sí está en la convocatoria y en el banquillo. Por lo tanto, Arbeloa puede contar con Kylian para cualquier momento de este encuentro ante el Real Oviedo.

Alineación del Real Madrid ante el Real Oviedo sin Mbappé

Sin Mbappé en este encuentro, este es el once del Real Madrid ante el Barcelona: Courtois; Trent, Alaba, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Brahim; Mastantuono, Vinicius y Gonzalo.