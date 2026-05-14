Por qué no juega Jude Bellingham contra el Real Oviedo

Jude Bellingham fue una de las grandes ausencias de Álvaro Arbeloa en la alineación del Real Madrid contra el Real Oviedo. El centrocampista inglés ha sido un fijo en los planes del entrenador en el último mes disputando los tres últimos partidos de Liga los 90 minutos, además del encuentro de vuelta de Champions contra el Bayern de Múnich.

Arbeloa, sin embargo, decidió dejar fuera de la alineación a un Bellingham que atraviesa una mala racha en lo referente al gol. El inglés vio puerta por última vez con el Real Madrid el 20 de enero en un partido correspondiente a la Champions League cuando el equipo blanco goleó por 6-1 al AS Mónaco.

Bellingham no ha podido celebrar más goles en la era Arbeloa, aunque bien es cierto que se ha perdido muchos encuentros por una lesión muscular que se produjo el 1 de febrero contra el Rayo Vallecano y que le mantuvo en el dique seco hasta 22 de marzo cuando reapareció en un triunfo frente al Atlético de Madrid.

Quizá Arbeloa haya decidido no cargar al futbolista británico más de lo necesario tras haber disputado muchos minutos en los últimos encuentros, aunque es cierto que la baja de Arda Güler hace que Brahim Díaz tenga que jugar de improvisado mediapunta este encuentro ante el colista de Primera División.

Bellingham está intentando encontrar el tino de cara al Mundial de Estados Unidos donde se presume como vital su papel para la selección de Inglaterra. El mediapunta lideró al equipo de los Three Lions hasta la final de la última Eurocopa antes de sucumbir frente a España.

Veremos qué sucede con los minutos de Bellingham en este encuentro y si ha sido una decisión técnica de un Arbeloa que quizá haya decidido reservarle para el fin de semana cuando el Real Madrid se mida al Sevilla en una salida mucho más complicada.