El mercadillo vintage a una hora de Madrid donde puedes encontrar antigüedades únicas por menos de 20 euros

Apenas a una hora de Madrid existe un mercadillo que está conquistando el corazón de los decoradores, curiosos y cazadores de tesoros. No se trata de un mercadillo cualquiera, ya que aquí hay multitud de antigüedades, piezas vintage y objetos con historia a precios accesibles. Ubicado cerca de Navacerrada, este mercado se ha convertido en uno de los mejores planes para aquellos que buscan un plan diferente.

Un mercadillo diferente

El mercadillo de antigüedades de Navacerrada destaca tanto por el producto que vende y por su ubicación. Se encuentra rodeado de naturaleza, en un ambiente muy tranquilo, que ofrece una experiencia distinta a la de los grandes mercados de las ciudades.

No se celebra todas las semanas, ya que se celebra durante un domingo al mes. Este mercadillo reúne a muchos vendedores que están especializados en piezas únicas. En los muchos puestos diferentes se pueden encontrar desde muebles restaurados a mano, hasta objetos decorativos.

Piezas con historia

Uno de los grandes atractivos de este mercadillo es la gran variedad de piezas que se encuentran. Aquí se pueden encontrar desde lámparas de principios del siglo XIX hasta vajillas, espejos o muebles de distintas épocas.

Muchas de estas piezas son de valor incalculable, no por lo que cuesten sino por que son objetos que tienen mucha historia, lo que les hace muy valiosos. Además, este tipo de productos gustan mucho a los expertos por tener ese toque personal.

Precios muy accesibles

La diferencia de este mercadillo con otros que también están especializados en antigüedades se encuentra en los precios, ya que son muy asequibles para que todas las personas tengan la oportunidad de comprar.

Es posible encontrar objetos de decoración por menos de 20 euros, lo que lo convierte en el plan perfecto para pasar la mañana para aquellos que estén pensando en decorar su casa o para esas personas curiosas que nunca saben si encontrarán un chollo.