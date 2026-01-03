Ni El Rastro ni el de Majadahonda: los dos nuevos mercadillos que han llegado a Madrid y que son mucho mejor

Madrid lleva años sumando mercadillos de todos los estilos, desde los clásicos de tradición centenaria hasta espacios efímeros que aparecen en fechas señaladas. Pero este invierno ha ocurrido algo distinto. Dos nuevos mercados al aire libre, mucho más cuidados, modernos y pensados para un público que quiere algo más que comprar, están empezando a hacerse un hueco propio. Y lo están haciendo con fuerza, hasta el punto de que muchos visitantes los comparan ya con El Rastro o con el popular mercadillo de Majadahonda.

La pista la ha dado la cuenta de Instagram @nueveencasa que ha viralizado uno de ellos y que es el nuevo mercadillo en Pozuelo, que tuvo una edición navideña y que ha sorprendido por su ambiente y por la variedad de puestos. Pero lo cierto es que no era un evento aislado, sino que se ha confirmado que desde este mes será permanente, con fechas fijas todos los meses. Y no sólo eso. Un segundo mercadillo de este mismo proyecto aterriza también en Alcobendas, ampliando la red de mercados alternativos que la marca Brandy Be está impulsando en la Comunidad de Madrid. La propuesta se aleja del mercadillo tradicional y apuesta por algo más visual, más ordenado y con un enfoque distinto: moda, diseño emergente, marcas pequeñas y productos cuidados en un entorno agradable. Es decir, el mercadillo de toda la vida, pero con un aire más actual que está llamando mucho la atención.

Los nuevos mercadillos que han llegado a Madrid

El vídeo que ha circulado estos días en redes mostraba ya lo esencial. Puestos muy cuidados, un paseo agradable por la avenida de Europa y una selección de artículos pensada para el público que vive o se mueve habitualmente por Pozuelo. La edición especial de Navidad se celebró los días 27, 28 y 29 de diciembre, en horario de 10:30 a 18:00, y tuvo muy buena acogida.

Entre los puestos podían verse pijamas de moda, manteles resinados desde 5 € el metro, chaquetas y chalecos acolchados, jerseys con volantes, además de complementos y prendas que habitualmente no aparecen en mercadillos más clásicos. La estética del montaje y la selección de marcas explican por qué tantas personas lo consideran una alternativa más atractiva a otros mercados ya consolidados. Pero lo más relevante llega ahora, ya que la organización ha confirmado que este mercadillo ha llegado para quedarse. Desde este mes de enero lo podremos visitar el primer y tercer viernes de cada mes y en horario de 10:30 a 15:00 horas. Es decir, dos citas mensuales para los vecinos y visitantes, desde enero y durante toda la temporada.

Alcobendas se suma

Pero el de Pozuelo no es el único, de estos nuevos mercadillos en Madrid, habrá un segundo gran estreno en Alcobendas, que también contará con su mercadillo estable siguiendo el mismo modelo. Será una cita mensual que se celebrará en domingo y que busca atraer tanto a familias como a compradores habituales que buscan artículos distintos a los que encuentran en los centros comerciales. En concreto, lo podremos encontrar en la calle de la Felicidad de 10:30 a 15:00 horas, el tercer domingo de cada mes.

Moda, bolsos, bisutería, zapatillas, complementos y pequeñas marcas emergentes formarán parte del eje principal del mercado. Es una oferta que encaja muy bien con el público del norte de Madrid, acostumbrado a mercadillos esporádicos pero no a propuestas permanentes con este tipo de enfoque más cuidado.

Brandy Be, la empresa detrás de estos nuevos mercadillos

Ambos espacios están organizados por Brandy Be, una firma dedicada por completo a la creación de mercadillos contemporáneos. En su web explican que su objetivo es reunir moda de última tendencia, diseño emergente y marcas con personalidad, pero sin renunciar a la esencia del mercadillo tradicional. Es decir, un entorno más ordenado, estético y experiencial, pero con precios accesibles y variedad de artículos.

Actualmente ya trabajan con tres localizaciones fijas:

Pozuelo (Madrid): primer y tercer viernes de cada mes

Collado Villalba: primer domingo de cada mes

Alcobendas: tercer domingo de cada mes

Y anuncian además una próxima llegada a Madrid centro, todavía sin fecha aunque en su web podemos leer un coming soon que ya despierta mucha expectación.

Un nuevo estilo de mercadillo que empieza a competir con los clásicos

Aunque nada sustituye a El Rastro y mercados como el de Majadahonda siguen teniendo su público fiel, estas nuevas propuestas llegan con un enfoque distinto. No buscan la masificación ni el bullicio característico de los grandes mercadillos, sino un espacio donde pasear con calma, descubrir marcas pequeñas y comprar productos que no suelen verse en los puestos tradicionales.

El arranque en Pozuelo y Alcobendas, sumado a la expansión prevista hacia otros municipios, apunta a que estos mercadillos pueden convertirse en una tendencia estable dentro de la Comunidad de Madrid. Un formato que combina tradición, estética y comodidad, y que empieza a captar a un público que quiere algo diferente sin renunciar al precio o al ambiente del mercadillo de siempre.