Dimite la primera ministra de Letonia por la crisis de Gobierno causada por el impacto de drones ucranianos

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha presentado su dimisión tras la polémica desatada por el impacto de varios drones ucranianos en el territorio tras ser desviados. Según Kiev, el desvío se debió a una interferencia electrónica rusa. El incidente ha provocado la ruptura de la coalición de Gobierno.

«Hoy he tomado una decisión difícil, pero honesta: dimitir del cargo de primera ministra. Mi prioridad ahora y siempre ha sido el bienestar y la seguridad de la gente de Letonia. Los partidos y las coaliciones cambian, pero Letonia permanece. Y mi responsabilidad ante la sociedad está por encima de todo», ha dicho Silina.

La mandataria ha explicado que «la envidia política y los intereses estrechos de los partidos han tomado la delantera sobre la responsabilidad». «Al ver a un candidato fuerte y profesional para el cargo de ministro de Defensa, los charlatanes políticos eligieron no una solución, sino una crisis», ha afirmado sobre la ruptura de la coalición.

«Siempre me he comportado de manera responsable con mis socios de coalición. Sin embargo, mi responsabilidad ante la sociedad es aún mayor. Lideré este Gobierno porque la gente necesita estabilidad. Mantuve unidas fuerzas políticas muy diferentes porque mi tarea era asegurar que el país avanzara», ha señalado. En esta línea ha dado las gracias a «quienes confiaron, colaboraron y criticaron con razón».

Su dimisión llega después de que la coalición de Gobierno formada por Nueva Unidad y sus socios conservadores de la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS), además de Progresistas, sufriera una ruptura a tan solo cinco meses de la celebración de las elecciones parlamentarias. Progresistas fue el partido que se ha retirado, provocando que el Gobierno pierda la mayoría parlamentaria.

Antes de anunciar su dimisión, la primera ministra de Letonia ha firmado la destitución del ministro de Agricultura, Armands Krauze, miembro de otro de sus socios de coalición, la Unión de Verdes y Agricultores, para evitar que recaiga siquiera una pizca de sospecha sobre el resto de los miembros de su Gobierno. La destitución llega después de que Krauze y el secretario de la Cancillería de Estado, Raivis Kronvergs, fueran retenidos provisionalmente en el marco de una investigación que abrió la Fiscalía sobre un posible trato a favor a empresas madereras en detrimento de áreas y bosques protegidos del país.