El vídeo viral de Elon Musk en China: rompe el protocolo para grabar el Gran Salón del Pueblo

Durante la visita oficial del presidente de EEUU, Donald Trump, a China, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que forma parte de la delegación de altos ejecutivos estadounidenses (junto a Tim Cook de Apple o Jensen Huang de NVIDIA), se ha convertido en protagonista de un momento espontáneo y viral.

En las escaleras exteriores del Gran Salón del Pueblo en Pekín, justo antes del inicio de la ceremonia oficial de bienvenida entre Trump y Xi Jinping, Musk fue captado con su teléfono móvil en alto, girando sobre sí mismo para grabar un vídeo panorámico de 360 grados del emblemático edificio de la capital china.

Mientras diplomáticos y líderes empresariales mantenían posturas formales y protocolarias, el CEO de Tesla y SpaceX rompió el protocolo, y parecía un turista entusiasta, absorto en capturar cada detalle del lugar histórico. El vídeo se ha difundido rápidamente en redes sociales chinas e internacionales.

El Gran Salón del Pueblo que grabó Elon Musk es el corazón de la política china, sede de congresos del Partido Comunista y recepciones de Estado. Grabar de forma tan abierta en ese lugar llamó especialmente la atención.

Musk, que se ha llevado al viaje a su hijo pequeño, siguió participando en las reuniones y el banquete de Estado, pero su giro viral ya forma parte de los highlights del día en las redes.