Daniel Luque levanta una tarde imposible de El Vellosino

Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda hicieron el paseíllo en la séptima de abono de San Isidro, con toros de El Vellosino, hierro que regresaba a Las Ventas en sustitución del inicialmente anunciado El Parralejo.

El primer toro fue manso desde el inicio y no le dio ninguna opción de lucimiento a Castella. Fue imposible saludarle con el capote y le costó acudir al caballo.

El animal se caía durante la lidia, hasta llegar a provocar tropezones al propio torero. El francés lo intentó de muchas maneras pero fue inviable el lucimiento.

Tras no ver ninguna opción de lucimiento tuvo que abreviar. Tampoco atinó con la espada. Silencio.

El segundo para Daniel Luque fue similar al anterior. Apenas se lució en el capote y tampoco se empleó en el caballo.

Con la muleta la cosa fue a mejor. Luque se esforzó durante toda la faena por sacarle todo lo que tenía. Dejó una buena tanda de muletazos de buen trazo con la mano baja. Poco a poco el toro fue a menos y no le quedó otra opción que abreviar. Tras una gran estocada fue ovacionado.

El tercero para David de Miranda fue protestado de salida al faltarle mucha entrega. Apenas pudo saludarle a la verónica brevemente y se empleó en el tercio de varas.

Brindó al público y empezó la faena por estatuarios, animando los tendidos. A pesar de las escasas condiciones del toro, David de Miranda se mostró muy dispuesto durante toda la faena. Dejó tandas de muletazos de muy buen gusto. Finalizó con una estocada un tanto desprendida y fue silenciado.

El cuarto para Castella fue saludado en los medios con medias verónicas y chicuelinas de muy buen gusto.

Anclado de rodillas y ajustado a tablas, inició la faena con muletazos por alto. Intentó ligar los pases pese a la escasa embestida del animal. Dejó un par de tandas por la izquierda de gran gusto. Tras probarlo por distintas vías, el francés optó por abreviar. Se atascó con los aceros y, tras varios intentos, consiguió rematar la faena. Silencio.

Daniel Luque no tuvo opción de saludar al quinto de la tarde, que al menos sí se empleó en el caballo. David de Miranda casi fue prendido al realizar un quite por chicuelinas.

Luque brindó al público la faena y fue a por todas, intentando sacarle lo poco que tenía el animal. Luchó por unir cada muletazo, dejando grandes series por ambos pitones que gustaron mucho en los tendidos. Le sacó todo lo que tenía el animal. Remató con una gran estocada y no fue atendida la petición de la oreja y recibió una ovación.

David de Miranda cerró la tarde al que saludó a pies juntos. Similar a sus hermanos fue escaso de fuerza desde su salida, algo que restó las opciones a Miranda. Le costó mucho emplearse en el caballo.

Empezó la faena flexionando las rodillas por el pitón izquierdo. Lo intentó por ambos pitones pero fue imposible; el toro apenas embestía. Remató con media estocada. Silencio de nuevo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Séptima de la Feria de San Isidro. Corrida de toros. No hay billetes. Toros de Vellosino.

Sebastián Castella: silencio y silencio.

Daniel Luque: ovación y ovación.

David de Miranda: silencio y silencio.