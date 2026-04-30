Trump estudia retirar tropas de Alemania tras la provocación de Merz sobre que «Irán esta humillando a EEUU»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha tardado unos días, pero ha respondido con enorme contundencia este miércoles a unas provocadoras palabras del canciller alemán Friedrich Merz, quien el pasado lunes aseguró que Irán está «humillando» a EEUU en las negociaciones de paz y añadió que él no veía ninguna «estrategia clara» de salida del conflicto por parte de Washington. Tras este contundente ataque, Trump ha asegurado en su red que «Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania».

Escueto, claro y conciso. Trump ha añadido en su mensaje que «se tomará una decisión en los próximos días» sobre la retirada de parte de las tropas estadounidenses en Alemania. Todo lo contrario a lo que esperaba Merz, que en la mañana de este miércoles había asegurado que su relación con Trump sigue siendo buena a pesar de las críticas que ambos mandatarios se han intercambiado con motivo de la guerra contra Irán.

Merz ha añadido que «desde el principio ha tenido dudas» sobre la guerra en Irán y que nunca ha dejado de expresarlo.

«Estamos sufriendo considerablemente en Alemania y en Europa las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz. Esto tiene un impacto directo en el suministro energético y el rendimiento económico. Y en ese sentido, estoy instando a que este conflicto se resuelva», informa la agencia DPA.

Merz ha asegurado que los estadounidenses «se han metido» en una «guerra en Irán» sin «ninguna estrategia», lo que dificulta la finalización del conflicto porque «los iraníes, al parecer, negocian con mucha habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar».

«Hay toda una nación que está siendo humillada por los dirigentes iraníes», ha añadido, respecto a la marcha de las negociaciones, y ha insistido en que la situación «es bastante complicada».

Ya por tarde, Trump ha respondido con dureza a la provocación de Merz asegurando, con su personal visión de la diplomacia, exclamando que «¡no tiene ni idea de lo que habla!» y le ha preguntado si le parece bien que «Irán tenga el arma nuclear».

«Cree que no pasa nada si Irán tiene el arma nuclear. Si Irán la tuviera, el mundo entero estaría en sus manos», ha subbrayado Trump , al tiempo que ha hecho referencia a la situación económica de Alemania, indicando que no le «extraña» que al país «le vaya tan mal tanto en lo económico como en otros aspectos».

Lo cierto es que Trump va sumando enemigos en la Vieja Europa por las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz, derivado de la guerra contra Irán. A la consabida negativa de Pedro Sánchez se han sumado Giorgia Meloni (Italia), Emmanuel Macron (Francia), Donald Tusk (Polonia) y el Papa León XVI.