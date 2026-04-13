Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Últimas noticias del estrecho de Ormuz, nuevos ataques y declaraciones de Trump hoy

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad concluyeron sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. El vicepresidente JD Vance confirmó el fracaso, señalando que el principal desacuerdo gira en torno al programa nuclear iraní, pese a que se lograron avances en otros puntos.

Durante el diálogo, Washington exigió la reapertura del estrecho de Ormuz y que Irán renuncie al desarrollo de armas nucleares, una condición que bloqueó el entendimiento. Vance subrayó que no alcanzar un acuerdo perjudica más a Irán que a Estados Unidos.

Tras la ruptura, el presidente Donald Trump anunció que EEUU tomará el control del estrecho de Ormuz, iniciando un bloqueo naval para impedir el tránsito de buques y frenar los ingresos iraníes. La falta de consenso deja en el aire el futuro del conflicto, pese al actual alto el fuego.

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