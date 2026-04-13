Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Últimas noticias del estrecho de Ormuz, nuevos ataques y declaraciones de Trump hoy
Sigue en directo hoy lunes, 13 de abril, las últimas noticias sobre la guerra de Irán en vivo
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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad concluyeron sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. El vicepresidente JD Vance confirmó el fracaso, señalando que el principal desacuerdo gira en torno al programa nuclear iraní, pese a que se lograron avances en otros puntos.
Durante el diálogo, Washington exigió la reapertura del estrecho de Ormuz y que Irán renuncie al desarrollo de armas nucleares, una condición que bloqueó el entendimiento. Vance subrayó que no alcanzar un acuerdo perjudica más a Irán que a Estados Unidos.
Tras la ruptura, el presidente Donald Trump anunció que EEUU tomará el control del estrecho de Ormuz, iniciando un bloqueo naval para impedir el tránsito de buques y frenar los ingresos iraníes. La falta de consenso deja en el aire el futuro del conflicto, pese al actual alto el fuego.
Última hora de la guerra de Irán y nuevos ataques de Estados Unidos e Israel, en directo
¡Buenos días! Les damos la bienvenida a la cobertura en OKDIARIO en tiempo real de los ataques y nuevos movimientos en Oriente Medio, marcada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la grave crisis en el estrecho de Ormuz.