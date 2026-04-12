Israel denuncia el «indignante» e «inaceptable» silencio de Sánchez tras la quema del muñeco de Netanyahu

Por instrucción del Ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Eden Bar Tal, ha convocado este domingo 12 de abril a la encargada de Negocios de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrosa, para reprenderla tras el atroz acto antisemita ocurrido en España: la quema de una efigie del primer ministro Benjamín Netanyahu el Domingo de Resurrección en la localidad 5 de abril de El Burgo (Málaga). Así, Israel ha denunciado el «indignante» e «inaceptable» silencio de Sánchez tras la quema del muñeco de Netanyahu durante la reunión entre Eden Bar Tal y Francisca Pedrós.

El Gobierno de Israel ya acusó el pasado sábado al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de «incitación al odio» tras la difusión de imágenes en las que se veía la quema del citado muñeco del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante las celebraciones de la localidad gobernada por el PSOE en Málaga de El Burgo. En la localidad malagueña de El Burgo se quemó el pasado 5 de abril a petardazos un muñeco del primer ministro israelí en su tradicional Quema de Judas el Domingo de Resurrección, señalándolo como «responsable del genocidio en Palestina» y la guerra de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán. La regidora María Dolores Narváez Bandera confirmó que la decisión sobre qué figura pública representa al Judas cada año recae en el Ayuntamiento. Mientras, voluntarios del municipio realizan el muñeco.

Según ha hecho llegar un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en un comunicado, «el director general dejó claro que este horrible acto es consecuencia directa de la incitación sistemática del gobierno de Sánchez contra el Estado de Israel. Resulta igualmente indignante que, hasta el momento, el gobierno español no haya condenado este flagrante acto de antisemitismo. Esta conducta es totalmente inaceptable».

The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.

And even now, the Spanish government remains silent.

The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026

En este sentido, en su comunicado Israel ha destacado que «este incidente forma parte de la política parcial y hostil del gobierno de Sánchez hacia Israel, que se mantiene desde el 7 de octubre de 2023». En este sentido, se puede leer que «el gobierno de Sánchez ha formulado falsas acusaciones de difamación contra Israel y soldados de las Fuerzas de Defensa, e intenta imponer sanciones a Israel dentro de la Unión Europea».

Así, en el texto se esgrime que «durante la guerra contra Irán, el gobierno español perjudicó los intereses de Israel y de su aliado, Estados Unidos. España se ha alineado con regímenes radicales, desde Venezuela hasta Irán, donde pretende reabrir su embajada».

En este sentido, se destaca que «el director general señaló que el pasado viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, en coordinación con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha decidido que España no podrá participar en el CMCC (Centro de Coordinación Civil-Militar en Kiryat Gat, establecido como parte del plan de paz del presidente Trump)».

Por ello, se zanja: «Ante las posiciones extremas, unilaterales y antiisraelíes del gobierno español, éste ya no puede desempeñar un papel constructivo en la implementación del plan de paz del presidente Trump».