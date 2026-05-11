Alerta en Tristán de Acuña por hantavirus: médicos de Reino Unido llegan en paracaídas a la isla más remota del mundo para estudiar un posible contagio

El Ejército de Reino Unido ha hecho una operación para brindar suministros médicos en una de las islas más remotas del mundo, Tristán de Acuña, una de las paradas del crucero MV Hondius por un posible caso de hantavirus en un ciudadano británico.

El gobierno inglés ha informado a través de un comunicado que un equipo «especializado» de las Fuerzas Armadas ha efectuado «un audaz salto en paracaídas» para entregar la ayuda médica «de emergencia» a este archipiélago situado en el sur del Atlántico y que no cuenta con pista de aterrizaje, al ser solo accesible en barco.

El hombre abandonó el barco a mediados de abril (concretamente el 14 de abril), según ha informado la OMS. El paciente presentó los primeros síntomas de la enfermedad dos semanas después de abandonar la nave y se ha informado que se encuentra estable mientras se encuentra aislado.

El equipo estaba compuesto por seis paracaidistas y dos médicos militares desde un avión A400M de la Real Fuerza Aérea británica. Es la primera vez que el ejército británico envía personal médico para prestar ayuda humanitaria de este modo.

9,788km from the UK across the South Atlantic, one operation 🪂@BritishArmy and @RoyalAirForce joined forces to deliver urgent medical supplies to one of the world’s most remote communities, Tristan da Cunha. pic.twitter.com/uOQJP6pmcy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2026

Hantavirus

Hasta el momento, hay seis afectados por hantavirus en el crucero que provenía desde Argentina y tres personas fallecidas. En un dispositivo coordinado con 23 países, se está evacuando el barco. Los primeros en salir, a primera hora del domingo, fueron los 14 españoles que iban a bordo del navío, todos ellos asintomáticos. El resto de pasajeros restantes irán hasta Países Bajos, según informa la ministra de Sanidad, Mónica García.

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos por roedores. La mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona, pero la cepa Andes, la cual afecta al barco, sí que lo hace. Las autoridades estadounidenses han informado de un positivo leve y otro que presenta «síntomas leves». No existe tratamiento específico y la sintomatología se parece a un estado gripal.