Ni dos días han durado las conversaciones de paz. Estados Unidos e Israel han dado por paralizadas las negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán. Ambas potencias se van sin apenas avances, insuficientes, para el alto al fuego.

Por su parte, el jefe de la delegación norteamericana, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha resaltado la falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

«La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear», ha afirmado Vance.

La única buena noticia, según Vance, ha sido el mero hecho de reunirse cara a cara y mantener «estas sustanciosas conversaciones» que se han prolongado durante casi un día entero.

«Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe e hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho», ha indicado.

Irán tiene las de perder, según EEUU

También ha destacado que el no hacer efectiva la paz es es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América.

Desde el otro lado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha criticado la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que esperaba, a su parecer, solucionar cuarenta años de diferencias, y 40 días de combates, de una tacada.

«Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de recelo. Es natural que desde el principio no esperábamos llegar a un acuerdo en una sola sesión», ha explicado Baqaei.

Sobre los detalles concretos, fuentes iraníes próximas a las negociaciones han confirmado desencuentros en temas cruciales como el estatus del estrecho de Ormuz, ahora bajo control iraní.

Y la situación de los casi 400 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán y la liberación de unos 25.000 millones de euros en activos iraníes congelados por las sanciones.

El ‘desminado’ de Trump juega en su contra

Tampoco ha ayudado el confuso incidente ocurrido en el estrecho de Ormuz en plenas negociaciones: una operación preparatoria para su desminado, protagonizada por dos destructores estadounidenses, cuya aparición desató una alerta generalizada en el sistema de defensa iraní.

El Ministerio de Exteriores iraní aseguró que el despliegue de respuesta obligó a dar la vuelta a ambos barcos mientras que el Ejército de EEUU ha aseguró que la misión exploratoria, y amparada en el «derecho internacional a la libre navegación» terminó sin incidentes.

Sucesos como éste han desalentado profundamente a los negociadores iraníes, quienes han lamentado constantemente que Estados Unidos acudió a Islamabad con ideas preconcebidas y con aspiraciones de obtener un resultado cantado a su favor.

Por suerte, ambas potencias no cierran la puerta a próximas conversaciones, Baqaei ha insistido en que, si quiere resolver este conflicto, Estados Unidos debe hacer un ejercicio de comprensión. Sólo reabrirá por completo y sin restricciones el estrecho cuando se firme un acuerdo de paz definitivo.

Se pospone la paz

«El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán», ha añadido.

Desde EEUU el mensaje es más tajante y Vance deja Islamabad con una «oferta final», la «mejor» que va a recibir Irán por parte de Washington, a la espera de que reaccione su jefe, el presidente Donald Trump.