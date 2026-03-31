EEUU despliega su tercer portaaviones en Oriente Medio: el George Bush se suma al Abraham Lincoln y al Ford

Estados Unidos ha enviado este martes su tercer portaaviones a Oriente Medio. El portaaviones de la clase Nimitz USS George H. W. Bush y sus buques de guerra de su grupo de ataque se desplegarán, uniéndose a otros dos grupos de ataque de portaaviones. Estos dos portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald Ford, participan en la guerra de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán. El portaaviones de la clase Nimitz USS George H. W. Bush ha salido este martes de la base naval de Norfolk (Virginia), según ha informado la Marina.

El portaaviones USS George H. W. Bush ha zarpado este martes de su puerto base en Virginia para iniciar las operaciones previstas para su despliegue. Mientras tanto, Estados Unidos evalúa una posible ofensiva terrestre contra la dictadura de los ayatolás de Irán. Entre otras posibilidades, se ha valorado una incursión en la isla de Jark, vital para el almacenamiento de petróleo de Irán. La toma de la isla podría otorgar a Estados Unidos la influencia necesaria para reabrir el estrecho a los petroleros y otros buques comerciales.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo transita diariamente por esta vía marítima estratégica. Estados Unidos también está considerando el envío de hasta 10.000 soldados adicionales a la región. Además, se ha planteado una operación para localizar 450 kilogramos de uranio.

El viernes pasado, el buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a aguas de Oriente Medio. Es la nave insignia del Grupo Anfibio de Ataque Tripoli, que incluye la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines y unos 3500 marineros e infantes de marina, además de aviones de transporte y cazas de ataque, según informó el Centcom.

📍NORFOLK, Va. – The Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77), the flagship of the George H.W. Bush Carrier Strike Group, departs Naval Station Norfolk to begin operations in support of its scheduled deployment, March 31, 2026. pic.twitter.com/ePDTv4IcPE — U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) March 31, 2026

El Grupo de Ataque del portaaviones George H. W. Bush incluye el Ala Aérea Embarcada 7 y más de 5.000 marineros y militares, según ha informado la Armada. El portaaviones se unirá a otros elementos del grupo, incluidos los destructores USS Ross, USS Donald Cook y USS Mason, durante su travesía por el océano Atlántico.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha afirmado este martes que los próximos días del conflicto serán decisivos y que el número de proyectiles lanzados por la dictadura de los ayatolás de Irán en las últimas 24 horas ha representado el menor registrado durante la guerra.

Hegseth ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Sus comentarios se han producido poco después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump arremetiera en redes sociales contra los aliados de Estados Unidos, instándolos a lanzar su propia operación para arrebatarle el control del estrecho de Ormuz a la dictadura de los ayatolás de Irán.