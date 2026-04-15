La madre del trabajador del tren de Adamuz que se salvó en Angrois: «Decía que un día lo recogerían con cuchara»

Durante la mañana de este miércoles, víctimas de los mayores accidentes ferroviarios en España (Adamuz, Angrois y Bejís) se han congregado frente al Congreso de los Diputados para exigir «respeto y la verdad» sobre la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz, donde murieron 46 personas. La madre de uno de los fallecidos, Agustín Fadón, ha pronunciado una de las frases más impactantes del día, que su hijo le habría dicho meses antes del accidente: «Me recogerán con cucharilla algún día».

Su hijo, de 39 años, trabajaba como tripulante de Renfe desde hacía 20 años y fue uno de los supervivientes del accidente de Angrois (Santiago de Compostela) de 2013, donde 80 personas y 144 resultaron heridas. Poco después de reincorporarse tras una baja, Agustín comentó a su familia que las vías del tren se encontraban en un estado deplorable, llegando incluso a advertir que, de no solucionarse, podría producirse un accidente ferroviario en un futuro cercano.

«Después de la pandemia volvió al trabajo y me dijo que los trenes estaban hechos una mierda y que el día menos pensado lo iban a recoger con cucharilla. Me comentó que sus compañeros de trabajo no podían ni trabajar con el ordenador por los botes que daba el tren», ha explicado ante los medios de comunicación presentes en la manifestación.

Ha aprovechado para expresar su descontento por las últimas actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que acusa a los medios de comunicación de difundir bulos sobre el accidente. La madre también denuncia que los familiares y las víctimas están recibiendo poca información tanto de Adif como del Gobierno sobre las investigaciones llevadas a cabo.

Además, niega rotundamente que sean falsas las informaciones que se están difundiendo sobre el mal estado de las vías. «Ahora dicen que todo es mentira, que todo son bulos… ¿bulos de qué? Que me lo expliquen a mí. Es todo una mentira. No ha habido ninguna explicación real de lo que pasaba, de la falta de mantenimiento. ¿Y por qué yo sí lo sabía y ellos no?», sentencia la madre de Agustín.

La Asociación Víctimas Adamuz, que ha convocado la manifestación, tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje a las víctimas y «seguir manteniendo viva la memoria de aquellos que perdieron la vida» en el descarrilamiento ocurrido en Adamuz.

También han querido mostrar la «firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna».

«Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse», ha señalado Mario Samper, portavoz de la asociación.