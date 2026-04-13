Detenido en Alicante por el apuñalamiento de sus suegros en Málaga en presencia de su ex pareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio del cementerio de Alicante a un varón de 43 años por el apuñalamiento de sus suegros en presencia de su ex pareja en el barrio de Las Castañetas de Málaga el pasado 4 de abril. El detenido se hallaba en busca y captura. De hecho, hasta seis requisitorias judiciales y policiales instaban a su detención. La mayoría, por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Una de las órdenes, además, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones, a instancias de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8. Todo ello, según la Policía Nacional.

En concreto, y siempre según las mismas fuentes, el pasado 4 de abril, tras amenazar de muerte a su ex pareja por teléfono, se dirigió al domicilio de los padres de ella, donde esperaba encontrarla. Echó la puerta abajo de una patada y, con el rostro tapado por una careta, atacó con un machete a los progenitores de la citada ex pareja.

El ataque produjo un corte en el brazo a la que fuera su suegra, así como otras heridas a su ex suegro. Ambos se interpusieron para evitar que atacara, a su vez, a su hija. En el ataque, los padres de la mujer pudieron identificar el rostro del agresor. Este último huyó a continuación en coche del lugar de la reyerta.

Los investigadores tuvieron más tarde constancia de que el agresor podía encontrarse en Alicante. Y comenzó entonces una tarea de coordinación entre las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de las comisarías provinciales de Málaga y Alicante. Las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y Grupo Operativo de Respuesta (GOR) localizaron y arrestaron al sospechoso en el barrio del cementerio de Alicante.

Este sábado, con informaciones que apuntaban a una inmediata salida del sospechoso de Alicante, un agente franco de servicio observó al fugado en Vial de los Cipreses, una zona muy próxima al cementerio de Alicante. La UPR y el GOR detuvieron al sospechoso cuando se disponía a entrar en una vivienda.