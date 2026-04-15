La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado este miércoles ante el Congreso de los Diputados, en Madrid. El objetivo de esta concentración es rendir «homenaje y seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas» fallecidas en el trágico descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba). Además, una de las víctimas ha reconocido que mientras este Gobierno continúe, no se subirán a un tren.

«Estábamos tan tranquilos viajando como viajamos siempre en el tren cuando lo cogemos y eso pegó para mí. Mi sensación fue como que pegó un bote hacia arriba y empezó a moverse hacia todos los lados de una manera descomunal y la reacción que yo tuve fue agarrarme a la barra de delante del asiento y por eso no me pasó. «Supongo que por eso no me pasó nada más grave, pero eso daba miedo de lo que se movía y había gritos», relata a OKDIARIO, Noelia, superviviente del accidente.

Y añade: «Hay días que uno sabe que tiene que volver a vivir porque la vida sigue y al final esto es ley de vida. Pero hay otros días que se te hacen cuesta arriba y ves. Y a las personas que han sufrido y que han perdido a alguien, que ya tienen daños irreparables porque para mí son daños irreparables. Los viajes cuestan mucho. Yo no me voy a volver a subir ahora mismo no me subo ni un metro, ni un cercanías, nada que tenga vías y todo lo que no conduzca yo».

Otra de las víctimas ha relatado a este periódico la trágica muerte de su madre que se encontraba dentro del Iryo que se descarriló: «Hay un tema en el que ya no siento que crea la política de este país. Entonces tengo que ser contundente y clara con eso, porque cada uno de los que hemos vivido este accidente tenemos nuestra visión, nuestros valores, nuestras ideas políticas. «Qué bueno que vienen de una historia que cada uno hemos vivido y de lo que somos, pero ahora mismo en lo que se ve en el noticiero es, para mi gusto, un circo», ha criticado.

Víctimas de Adamuz contra Puente

El portavoz de la asociación, Mario Samper, ha convocado esta segunda concentración a las puertas de la Cámara Baja para trasladar su «vergüenza dolorosa y corrosiva». Las familias han pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Casi tres meses después de la tragedia, las familias piden al Gobierno «más transparencia y que no se falte a la verdad».

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y «seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas» del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos, así como cientos de heridos, así como para mostrar la «firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna».

La asociación ha recalcado que esta convocatoria «no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales. Así como exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad».