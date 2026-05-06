El Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente tendría que haber invertido, como mínimo, 3.600 millones de euros adicionales en la red ferroviaria española hasta 2024 para evitar que la infraestructura comenzara a deteriorarse. En términos generales habrían sido necesarios más de 17.000 millones de euros extra para evitar un desgaste del sistema.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que este deterioro en términos del valor del stock de infraestructuras pone de manifiesto que España no solo no ha aumentado su nivel de infraestructura, sino que «ni siquiera ha invertido lo suficiente en mantenimiento para compensar su deterioro por el uso y el paso del tiempo».

De hecho, este déficit de inversión que el país ha estado acumulando durante los últimos años pone de manifiesto una perdida de funcionalidad evidente en los servicios del país. Subrayan, en este sentido, que la inversión realizada en infraestructuras públicas no fue lo suficientemente alta para compensar la depreciación de la red ferroviaria en varios años.

«Si no se invierte suficiente y adecuadamente en su mantenimiento, se puede llegar a perder la propia funcionalidad de las mismas como está sucediendo en determinadas rutas de alta velocidad ferroviaria», aseguran los expertos.

Aunque la intensidad y las características de esta situación varían según el tipo de infraestructura, en términos generales los economistas observan un patrón común: durante la última década la inversión ha sido «insuficiente para garantizar la adecuada renovación, mantenimiento y expansión» del capital ya existente.

En esta línea, el IEE apunta que también habría sido necesaria una inversión extra de 5.500 millones de euros para mantener en adecuadas condiciones las infraestructuras hidráulicas y otros 1.300 millones para la red de carreteras.

Un abandono del Transporte

Poniendo el foco en el ámbito de las infraestructuras de transporte, sigue siendo especialmente llamativo el caso del ferroviario. El informe del IEE destaca que, pese a las numerosas incidencias, una gran parte de esa todavía deficiente inversión se ha concentrado en el desarrollo de la red de alta velocidad. Una parte del sistema con una demanda muy inferior al resto.

Los servicios de cercanías y la red convencional concentran en España alrededor del 90% de los pasajeros, mientras que la alta velocidad representa una proporción menor.

Sin embargo, a pesar de esta elevada utilización, la inversión destinada a la red convencional y a los sistemas de cercanías ha sido brutalmente reducida, lo que ha contribuido para los expertos «al envejecimiento» de parte de la infraestructura:

«En el mantenimiento de la red ferroviaria España presenta niveles de gasto por kilómetro claramente inferiores a la media europea», afirman en su análisis los economistas.

Con todo ello, la evolución de los niveles de inversión en los últimos años habría provocado una pérdida importante de capital relativo en infraestructuras y generado un déficit de inversión respecto a los niveles necesarios para sostener y modernizar el stock existente.

«La insuficiencia de la inversión no solo afecta a la ampliación de nuevas infraestructuras, sino también a su mantenimiento y conservación, aspectos que son fundamentales para preservar la eficiencia y la seguridad», recalcan.