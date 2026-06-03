La UCO se llevó el ordenador y 7 cajas de Cerdán guardadas bajo llave en el sótano de Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó el pasado 27 de mayo el ordenador y siete cajas de documentación de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que se encontraban guardados en una sala bajo llave en el sótano 3 de la sede nacional del partido socialista, en la madrileña calle de Ferraz.

Así se desprende del atestado de las actuaciones de la unidad de la Guardia Civil, llevadas a cabo los días 27 y 28 de mayo en el marco de la causa que dirige el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, en el que se investiga una trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra la formación socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez, que estaría liderada por el propio Santos Cerdán y coordinada por la ex militante Leire Díez, conocida como la fontanera del partido.

Tras el cese de Cerdán como secretario de organización en junio del pasado año, el PSOE guardó la documentación que había en su despacho en el sótano 3 de la sede de la calle Ferraz, en una sala que permanecía cerrada bajo llave.

En el registro de la sede del PSOE, los agentes de la UCO incautaron el portátil de Cerdán, así como siete cajas de documentación, dos contenedores y dos discos duros externos de cinco teras de capacidad cada uno.

Entre los efectos incautados también figuran una agenda con tapas de color negro con la anotación manuscrita «SANTOS CERDÁN ENERO 2025 MAYO 2025», una agenda con tapas de color rojo y el anagrama del PSOE, otra libreta de tapas negras con el texto «SANTOS CERDÁN Sº ORGANIZACIÓN PSOE ENERO 2023 COMITÉ DE CAMPAÑA» y una serie de folios manuscritos. También se llevaron una carpeta blanca con las siglas Oliver Abogados, en la que se han contado 168 páginas de documentos.

Al inicio del registro el PSOE designó a varios trabajadores para que fueran aportando a los agentes la información requerida, entre ellos los responsables del departamento de Sistemas informáticos y Seguridad, encargados de facilitar el contenido de diferentes cuentas electrónicas o el registro de entradas y salidas de la sede socialista.

Desde el área de Administración se informa a los agentes del programa contable que usa el partido y que, en los ejercicios 2024 y 2025, incluyen 100.000 entradas contables, lo que hace «imposible» que se pueda realizar un análisis in situ, de forma que son aportados voluntariamente en formato Excel, al tiempo que se realizaron consultas «selectivas».