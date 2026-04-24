El alcalde de Móstoles tilda de «vergonzoso» que el delegado del Gobierno use las instituciones para atacarle y anuncia una querella

Durante la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en Móstoles, presidida por el alcalde Manuel Bautista, el regidor ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulnerar su honor, después de considerar “vergonzoso” que haya instrumentalizado una institución como esta para realizar ataques personales. «Si el alcalde de Móstoles no ha dimitido para el viernes, se lo tendré que pedir yo», había afirmado el pasado lunes el delegado del Gobierno.

Manuel Bautista ha reprochado al delegado del Gobierno que utilizara la Junta Local de Seguridad, cuyo objetivo es abordar la seguridad de los vecinos, para hacer declaraciones sobre la querella por presunto acoso laboral y sexual que pesa sobre él y que siempre ha negado. Por ello, ha confirmado que presentará una querella por vulneración de su honor. Además, el delegado de Gobierno en Madrid señaló que «el edil no tendría que haber durado ni un minuto más en su partido».

Bautista ha calificado de “vergonzoso” que el delegado del Gobierno instrumentalice las instituciones para desviar el foco de la Junta Local de Seguridad y utilizar un acto institucional con fines políticos. Ante ello, ha anunciado acciones legales por vulnerar su honor.

Tras la Junta Local de Seguridad de hoy en Móstoles, Manuel Bautista ha insistido en que lo importante era tratar la seguridad del municipio y no convertir el encuentro en un escenario de confrontación política. Por ello, ha avanzado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid por considerar que ha atentado contra su honor.

El pasado mes de febrero se presentó una querella contra Bautista y el PP por seis supuestos delitos. Entre ellos, acoso sexual y acoso laboral del edil hacia la denunciante, una ex concejal del Ayuntamiento de Móstoles. La querella fue admitida a trámite el pasado 15 de abril en el Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles. Desde el Ayuntamiento de Móstoles, el alcalde Manuel Bautista siempre ha negado su culpabilidad en estos delitos.