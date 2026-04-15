Todo sobre la nueva residencia universitaria que está a punto de abrir en Móstoles: fecha, plazas, precios y dónde está ubicada

La nueva residencia universitaria en Móstoles, con una superficie aproximada de 23.300 m² y una inversión estimada de 55 millones de euros, estará ubicada junto a la Universidad Rey Juan Carlos e incluirá 484 unidades residenciales. Su apertura, prevista para 2028, supone la tercera iniciativa de Student Experience en España.

Johan Verweij, CEO de Student Experience, explica que «nos enorgullece que Student Experience haya sido seleccionada para este proyecto en Móstoles. Este desarrollo demuestra que nuestro enfoque centrado en la comunidad, el bienestar y la excelencia operativa también tiene éxito en España. Junto con socios como Rinkelberg Capital, estamos construyendo un ecosistema donde convergen la vida, el aprendizaje y el disfrute del estilo de vida universitario. Para The Experience Net, con nuestras marcas Student Experience, Living Experience y Classic Experience, Móstoles representa un hito estratégico en nuestro objetivo de alcanzar las 10.000 plazas en Europa».

Cuándo abre: todas las fechas

El proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial tras la adjudicación del concurso, con un calendario de ejecución que prevé su desarrollo hasta el año 2028. Esta actuación se integra en una serie de iniciativas relacionadas con el alojamiento estudiantil en la región, en un escenario marcado por el aumento sostenido de la demanda de este tipo de plazas residenciales.

«Nos enorgullece anunciar que hemos sido seleccionados para un nuevo proyecto de residencia de estudiantes junto a la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles, Madrid. Tras un proceso de licitación competitivo, este logro representa un hito importante en nuestra expansión en España. Este proyecto dará vida a un concepto de vida estudiantil dinámico y centrado en la comunidad, donde el bienestar, la conexión y el éxito académico van de la mano», detalla Student Experience.

Cuántas plazas hay en la residencia universitaria en Móstoles

El complejo residencial proyectado contará con 484 unidades habitacionales (habrá opciones de habitaciones individuales o estudios compartidos) y 594 plazas de aparcamiento. Además de los estudios destinados a estudiantes, la iniciativa contempla distintas modalidades de alojamiento, una estrategia con la que la promotora pretende ampliar el alcance y la flexibilidad del proyecto. Profesionales que trabajen en Móstoles también podrán registrarse.

«En Student Experience diseñamos espacios donde los jóvenes pueden vivir bien, conectar de forma significativa y crecer, tanto dentro como fuera del aula. Creemos que el deporte desempeña un papel clave en el desarrollo personal, ya que fomenta valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la resiliencia. Por eso, nuestras residencias en Madrid y Granada cuentan con instalaciones deportivas de alta calidad, que incluyen gimnasios totalmente equipados, piscinas, pistas de pádel en la azotea e incluso una pista de atletismo en nuestra residencia de Madrid Pozuelo».

En cuanto a los servicios previstos, incorporará una amplia oferta de instalaciones deportivas y de ocio, como pistas de pickleball y pádel, un circuito de running, gimnasio y piscina. También incluirá cafetería-restaurante, zonas ajardinadas, espacios de coworking, áreas comunes para la convivencia, plazas de aparcamiento y una azotea con zona chill out.

Johan Verweij, señala que «este desarrollo demuestra que nuestro enfoque centrado en la comunidad, el bienestar y la excelencia operativa también resulta convincente en España. El objetivo es construir un ecosistema en el que vivir, aprender y disfrutar del estilo de vida universitario convergen».

Precios de la residencia

Por ahora, no se conocen los precios de la nueva residencia universitaria en Móstoles, pero los precios para el curso académico 2026/2027 de la residencia de Student Experience en Pozuelo son:

En la categoría Signature, 1.295 € al mes para estancias de 1 a 8 meses, 1.125 € para contratos de 9 a 10 meses y 1.059 € para estancias de 11 a 12 meses.

En la categoría Prestige, 1.395 € mensuales para 1 a 8 meses, 1.249 € para 9 a 10 meses y 1.165 € para 11 a 12 meses

Estas tarifas incluyen acceso 24/7 mediante tarjeta electrónica, suministros como electricidad, agua e internet, limpieza quincenal del estudio, IVA, impuestos, y uso de instalaciones como gimnasio, salas de estudio, piscina estival y pistas deportivas, además de aparcamiento sujeto a disponibilidad.

Para formalizar la reserva se abona un pago inicial de 100 € (descontado del primer mes), junto con una fianza de 1.500 € y una tasa de reserva de 50 €, no reembolsables. Los servicios adicionales no incluidos abarcan lavandería y restauración, ya que el complejo dispone de restaurante propio, DO EAT!, con planes de comidas opcionales como media pensión por 325 € mensuales o pensión completa por 455 €, o la opción de pago individual según consumo.

«Los estudios Student Experience Madrid Pozuelo tienen 19 m² y una terraza de 4 m². Están completamente amueblados, con zona de café privada, baño y terraza. La altura del estudio es de aproximadamente 275 cm. Hay estudios adaptados de hasta 27 m² disponibles para estudiantes con movilidad reducida».

Dónde está y cómo llegar

Se puede llegar en tren mediante la estación Móstoles–El Soto de la línea C-5 de Renfe Cercanías, en metro a través de la estación Universidad Rey Juan Carlos de la línea 12, y también en autobús mediante las líneas 522, 523, 525, 526 y 529H operadas por Autobuses Blas & CIA