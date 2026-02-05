El alcalde de Móstoles se declara víctima de una venganza: «La edil me pidió ser vicealcaldesa y dije no»

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa para defenderse de las acusaciones de presunto «acoso sexual» vertidas sobre él por una concejal de su propio partido. Bautista se declara víctima de una venganza política.

El regidor ha explicado que en 2023 la concejal Ana Mate Lorden le trasladó su interés por asumir mayores funciones y le propuso ser vicealcaldesa planteando al mismo tiempo mantener su actividad profesional externa como docente. El alcalde le respondió que «un cargo de esa responsabilidad exige dedicación plena al servicio público».

Tras no alcanzarse ese acuerdo, comenzaron una serie de «desacuerdos internos y quejas que derivaron posteriormente en los escritos que hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad».

«Quiero, además, aclarar un dato objetivo que tampoco se está contando. Esta persona remitió ocho o nueve correos electrónicos dirigidos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, trasladando distintas quejas. En ninguno de esos mensajes se hacía referencia a ningún tipo de acoso sexual. Esa expresión aparece únicamente después a través de manifestaciones realizadas por su abogado, pero no en los escritos personales enviados por ella misma», añade el regidor el PP.

En octubre de 2024, esta persona decidió darse de baja del partido y renunciar a su acta. Todo ello, meses después de que el PSOE pidiera al alcalde que cesara a Ana Mate de sus funciones por no cumplir con sus obligaciones laborales. Los socialistas acusaron a la edil de dedicarse a la tarea municipal «a tiempo parcial», y de estar más interesada en «continuar con su carrera profesional que pensar en el bienestar de los mostoleños».

Ana Mate remitió un escrito a la dirección nacional del PP, que fue asumido por el Comité de Derechos y Garantías Nacional. Entre octubre de 2024 y abril de 2025 se instruyó el expediente correspondiente. Se solicitó información y documentación que respaldara las acusaciones y se practicaron las actuaciones necesarias. Al no aportarse ninguna prueba que sostuviera la denuncia ni las afirmaciones realizadas, el expediente fue archivado.

«Quiero recalcar que quien lanza estas acusaciones no solo no recurrió el proceso interno del Partido Popular. Tampoco acudió a la vía judicial», ha subrayado el alcalde.

Y apelaba a la presunción de inocencia: «También quiero expresar que sorprende que esta información aparezca ahora, quince meses después, en un contexto político muy concreto. Cada uno que saque sus conclusiones. Soy plenamente consciente de que, cuando uno ocupa una responsabilidad pública y además es una persona conocida, está expuesto a intentos de dañar su imagen, pero debe prevalecer la presunción de inocencia».

Según ha explicado también este jueves el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, en los escritos remitidos por la concejal a la Comunidad de Madrid se hablaba exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales. «En ese documento no se mencionaba ningún tipo de acoso ni abuso sexual», explica.