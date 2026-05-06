El Consell de Mallorca dispara la inversión en residencias públicas de ancianos en tres años: un 28% más

El Consell de Mallorca dispara la inversión en residencias públicas de ancianos en tres años: 28% más que lo que destinaba en 2023 el anterior gobierno insular de socialistas, separatistas de Més y Podemos, presidido por la ex presidenta, Catalina Cladera (PSOE).

De los 83 millones que se destinaban entonces, se ha pasado este año 2026 a 106, nada menos que 23 millones de euros más para atender las necesidades de las ocho residencias y cinco centros de día con los que cuenta el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que lidera el conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez (PP), que cuenta con cerca de 1.000 usuarios y más de 120 en centros de día, con una plantilla de unos 1.200 profesionales.

A ello hay que sumar la nueva línea de ayudas de tres millones de euros en subvenciones creada el año pasado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés para residencias municipales destinadas a las personas mayores en situación de dependencia.

Es el caso, por ejemplo, de las residencias de las localidades de Artà, Pollença, Campos o Llucmajor de gestión municipal, como lo era la de Muro, cuyo trámite para que el IMAS se haga cargo de ella ya se ha iniciado.

La convocatoria, gestionada íntegramente por el IMAS, permite que cualquier ayuntamiento con residencia municipal y que haya aprobado en pleno que el IMAS asuma su gestión, pueda optar a esta ayuda.

El conseller de Bienestar Social ha remarcado que esta iniciativa «supone un gran paso para muchos municipios pequeños o medianos que hasta ahora tenían que hacer frente por sí solos a la gestión y financiación de sus residencias».

Con esta línea de ayudas, que garantiza la viabilidad de más de 250 plazas residenciales para personas mayores en situación de dependencia, el IMAS realiza una apuesta clara por descentralizar los servicios y por ofrecer apoyo estructural a los municipios, con el objetivo de construir una red de atención residencial más avanzada, reforzada y arraigada al territorio.

De este modo, se sitúa en el centro de las políticas públicas a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y también la de sus familias.

«Este incremento representa un paso decisivo para garantizar que las residencias municipales, un servicio imprescindible para las personas mayores, dispongan de los recursos económicos y del apoyo técnico necesarios para ofrecer una atención digna, cercana y de calidad», señala el presidente Llorenç Galmés quien ha añadido que «con este esfuerzo económico del Consell, reforzamos el modelo de proximidad y dignificamos la atención a las personas mayores allí donde quieren vivir: en su pueblo».

Además, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Consell 2026-2030 prevé la creación o adaptación de 18 infraestructuras con 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros.