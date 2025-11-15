Primer paso del Govern para que una residencia pública de ancianos de Mallorca duplique sus plazas hasta 70. La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha publicado el concurso con jurado para seleccionar el proyecto arquitectónico para la ampliación de la residencia pública Huialfàs, en Sa Pobla para definir así la propuesta arquitectónica del nuevo edificio.

Unas obras que arrancarían en el segundo semestre de 2027 y que se ejecutarán en el solar contiguo al centro actual.

El futuro edificio incorporará espacios adaptados al modelo de atención centrada en la persona, con zonas de convivencia, áreas terapéuticas y servicios orientados a reforzar el bienestar y la autonomía de las personas residentes.

La ampliación permitirá incrementar las plazas, pasando de 35 a 70 en esta residencia que es una construcción muy parecida a una antigua casa mallorquina y está ubicada dentro del pueblo, hecho que favorece la autonomía de las personas residentes, que la sienten como si fuera su hogar.

» La ampliación nos permitirá continuar la transformación de la atención y hacer un centro más confortable, integrado también dentro de la comunidad y funcional, donde la persona usuaria encuentre todos los servicios que necesita», tal y como apuntó en una reciente visita al centro el conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez.

El solar donde está prevista la ampliación es el único que hay contiguo a la residencia. Está ubicado en la calle de s’Oli y ocupa una superficie de 1.065 metros cuadrados. Una vez formalizada la licitación para el concurso de ideas y finalizadas las obras, que correrán a cargo del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials, el IMAS asumirá la gestión de las nuevas plazas.

Ahora mismo, la residencia Huialfàs cuenta con un total de 35 plazas. La nueva residencia incrementaría en 35 más las 915 plazas residenciales que el IMAS gestiona directamente en la isla a través de sus 6 residencias: Llar d’Ancians, La Bonanova y Oms-Sant Miquel, en Palma; Bartomeu Quetglas, en Felanitx; Son Caulelles, en Pòrtol y Miquel Mir de Inca. A estas, se añadirán a partir del día 1 de febrero 50 plazas nuevas de las Hermanitas de los Pobres.