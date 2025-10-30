Detenido y ya en libertad un trabajador de la residencia de mayores de Campos por varias agresiones sexuales

La Guardia Civil ha detenido a un ex trabajador de una residencia de personas mayores en Campos (Mallorca) por supuestamente haber agredido sexualmente a cuatro compañeras y a una usuaria. Fuentes de la Benemérita han explicado que el arrestado es un varón de 39 años y que la detención se produjo este miércoles. La investigación y la posterior detención arrancó tras recibirse varias denuncias contra el hombre por unos presuntos tocamientos.

Tras negarse a declarar este jueves en el juzgado de Manacor, el juez ha dictado contra el ex trabajador una orden de alejamiento tanto de la residencia de ancianos como de víctimas y familiares, y lo ha dejado en libertad.

Según ha podido saber OKBALEARES, las familias interpusieron una denuncia contra el ex empleado el pasado día 20 de octubre aunque los hechos vienen de tiempo atrás. Según las denuncias, el acusado sometió a tocamientos a cuatro compañeras jóvenes y a una interna de la residencia que sufre parálisis.

Según las denuncias, este hombre de unos 33 años, se ofrecía a compañeras de trabajo y a usuarias a realizarles «masajes terapéuticos». Unos masajes que, a la hora de la verdad aprovechaba presuntamente para acariciarles los pechos y los glúteos. Una denunciante ha llegado a declarar que el acusado llegó a quitarles prendas de ropa a la fuerza.

La residencia Sor Maria Rafaela es la única existente en Campos, es de titularidad municipal, y el servicio está externalizado por el Ayuntamiento de la localidad.

OKBALEARES ha podido saber que un día después de presentarse las denuncias contra el acusado de los abusos, la empresa privada que gestiona la residencia le despidió fulminantemente.

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Campos, Maria Antònia Barceló, ha declarado a OKBALEARES que el Ayuntamiento «en todo momento ha acompañado y asesorado a las víctimas». Tanto es así que el pasado 21 de octubre, fue el Ayuntamiento quien acompañó a las víctimas a presentar la denuncia ante la Guardia Civil.

Barceló ha lanzado un mensaje de «tranquilidad para familiares y víctimas porque incluso se ha cambiado la cerradura de la residencia» para evitar represalias.