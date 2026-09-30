Los expertos en psicología coinciden: las personas que cruzan los brazos cuando hablan con otros no están enfadados, sólo buscan concentración y protección

Cruzarse de brazos durante una conversación suele interpretarse de inmediato como una muestra de desacuerdo, incomodidad o falta de interés. Sin embargo, la psicología y los expertos en lenguaje corporal advierten de que esa lectura se queda corta: el mismo gesto puede responder a motivos muy distintos y el contexto resulta decisivo para entenderlo.

Basta pensar en una reunión de trabajo en la que alguien expone una idea mientras uno de los asistentes escucha con los brazos cruzados. Esa postura no implica necesariamente que rechace lo que oye. En muchos casos, según los especialistas, detrás de ella hay una búsqueda de seguridad o un esfuerzo por mantener la atención.

Por qué se cruzan los brazos

Los expertos en comunicación no verbal agrupan las causas más frecuentes en cuatro bloques. El primero es la protección: los brazos funcionan como una barrera física con la que la persona intenta sobrellevar el estrés, el miedo, la ansiedad o la frustración. El segundo es la concentración, ya que la postura puede ayudar a procesar información compleja o a no perder el hilo en conversaciones largas. El tercero es la comodidad, porque para muchas personas se trata de una posición relajada, casi un acto reflejo para descansar los músculos. El cuarto tiene que ver con factores puramente físicos, como el frío o el cansancio.

Un escudo ante la incomodidad

Hanan Parvez, máster en Psicología, sostiene en un artículo publicado en la web PsychMechanics que este gesto está estrechamente ligado a una actitud defensiva, vinculada a la incomodidad, la inquietud, la timidez o la inseguridad. Según su explicación, cuando alguien no se siente a gusto con los temas que se tratan en una conversación, tiende a colocar los brazos sobre el pecho como si levantara una barrera.

Hay quienes relacionan también esta postura con niveles elevados de temor o ansiedad, como una respuesta natural ante la angustia. Otros la describen como un mecanismo de autocontrol en momentos de frustración o de ira contenida, un matiz que impide descartar por completo su relación con el enfado.

Lo que muestra la investigación experimental

Más allá de la interpretación del lenguaje corporal, un trabajo experimental apunta a un vínculo entre esta postura y la perseverancia. Los investigadores Ron Friedman y Andrew Elliot, de la Universidad de Rochester (Estados Unidos), publicaron en 2008 en la revista European Journal of Social Psychology dos experimentos sobre el efecto de cruzar los brazos. En el primero, a un grupo de estudiantes se le planteó un anagrama imposible de resolver: la mitad debía intentarlo con las manos sobre los muslos y la otra mitad con los brazos cruzados. Los primeros aguantaron de media unos 30 segundos, mientras que los segundos siguieron intentándolo casi 55 segundos.

En el segundo experimento, cruzar los brazos se asoció a un mejor rendimiento con anagramas que sí tenían solución, un efecto que los autores atribuyeron a una mayor persistencia. No se detectaron diferencias de comodidad, de cumplimiento de las instrucciones ni de estado de ánimo entre los grupos, y los participantes no parecieron ser conscientes de la influencia de la postura en su comportamiento.

La conclusión que comparten estas fuentes es que un único gesto no basta para saber qué siente una persona y que la situación concreta en la que se produce resulta determinante para interpretarlo.