Radicales turismofóbicos vandalizan fincas de extranjeros en Mallorca: «Putos alemanes, no os queremos más»
Los grafitis han aparecido en las puertas de varias fincas rurales del municipio de Santanyí
Desde Vox han asegurado que lo sucedido es "absolutamente inaceptable y vergonzoso"
Los radicales turismofóbicos vuelven a la carga con nuevas pintadas vandálicas contra residentes extranjeros en Mallorca. Esta vez el objetivo han sido varias fincas rurales del municipio de Santanyí, que han amanecido con grafitis dirigidos a la comunidad alemana: «Fuera de Mallorca putos alemanes, no os queremos más».
Las pintadas han aparecido en las puertas de varias casas, aunque por el momento se desconoce la autoría de estos hechos. Todo parece indicar que detrás pueden estar colectivos turismofóbicos que en los últimos meses han atacado inmobiliarias y negocios de extranjeros.
Desde Vox no han dudado en condenar de manera «tajante, rotunda y sin matices» estos actos. El concejal de los de Abascal en el Ayuntamiento de Santanyí, Jorge Pérez, ha asegurado que «lo sucedido es absolutamente inaceptable y vergonzoso».
«Estos actos vandálicos son una agresión directa a la convivencia, al respeto y a los valores que siempre han definido a Santanyí. No representan a nuestros vecinos ni a nuestro municipio, y deben ser rechazados con total contundencia», ha asegurado el dirigente de Vox.
Además, ha manifestado que «señalar, intimidar o atacar a personas por su origen es propio de actitudes cobardes y miserables», y ha insistido en que «no hay justificación posible para este tipo de comportamientos» ya que Santanyí «no es tierra de odio ni de confrontación. Aquí se viene a convivir, a trabajar y a respetar, no a sembrar miedo ni división».
Por otro lado, Jorge Pérez ha querido destacar el papel de la comunidad alemana como parte esencial del tejido social, cultural y económico de Santanyí, recordando que «nadie merece sentirse amenazado o señalado por su nacionalidad».
“La convivencia no se construye desde el insulto ni el vandalismo, se construye desde el respeto mutuo y la responsabilidad individual. Quien ataca a una comunidad ataca a todo el municipio”, ha señalado con contundencia.
Por último, Vox Santanyí han hecho un llamamiento claro a la unidad de todos los vecinos, para plantar cara a este tipo de comportamientos y aislar a quienes pretenden romper la paz social. «Santanyí es y seguirá siendo un municipio abierto, seguro y respetuoso. No vamos a permitir que unos pocos manchen el nombre de nuestro pueblo ni generen un clima de tensión artificial», ha asegurado el portavoz.
Por ello, el concejal ha instado a todos los ciudadanos a denunciar cualquier acto vandálico o xenófobo, a rechazar públicamente estas conductas y a colaborar activamente con las autoridades para garantizar la seguridad y la convivencia. “La pasividad también hace daño. Frente al vandalismo y el odio, firmeza. Frente a la intimidación, unidad. En Santanyí no hay espacio para el miedo ni para la xenofobia”, ha concluido