Maffeo da lecciones a la afición del Valencia cuando sólo lleva tres semanas: «Que a final de temporada nos den de hostias»

Pablo Maffeo dio la cara después de una nueva derrota del Valencia. El equipo de Corberán sigue sin ganar esta temporada en las primeras cinco jornadas y el hartazgo en Mestalla se ha vuelto insostenible. A pesar de que el lateral es un recién llegado, el futbolista fue a zona mixta para dar un mensaje a su nueva afición en un momento muy sensible.

Colistas en la clasificación con solo un punto, entre la afición valencianista han estallado contra sus jugadores, incluido Maffeo. La goleada sufrida ante el Barcelona provocó que después del partido salieran miles a las puertas del estadio a pedir la dimisión de la directiva y del entrenador. Pero, para el argentino, todo radica en que una parte se debe a la mala fortuna. «Está cayendo todo del otro lado. Obviamente, nosotros, si está pasando tanto, también tenemos parte de toda la responsabilidad. Lo bueno es que el fútbol es rápido, el martes tenemos una final, una guerra. Hay que salir ahí como eso».

Sobre los rumores de que la plantilla le esté haciendo la cama a Corberán para su destitución, Maffeo salió para proteger al vestuario: «Estamos todos en el mismo barco. Ya no es que leas, sino que te llegan cosas de fuera. Eso nos perjudica a todos. A mí me parece un gran míster como persona y como técnico. Ahí vamos a muerte con él, es decir, es nuestro capitán. Si me tengo que hundir, me hundiré con él, pero con todos mis compañeros, y soy el primero que me hundiré. Es trabajo de todos, sobre todo también de él, que tenga la ilusión y las ganas de sacarnos a flote. Se pueden hacer cosas bonitas, pero obviamente trabajando».

Por último, lanzó un mensaje a la afición: «Estamos jodidos, pero los necesitamos. Sé que es difícil pedirlo y que estarán muy enfadados. Yo soy el primero que los entiende. Al final somos los que somos, que al final de temporada, si quieren, nos reunimos todos y nos mandan todos a la mierda, así de claro, y nos pegan de hostias, pero que ahora estemos todos juntos, porque el bien nuestro es el bien suyo, y el bien suyo es el bien nuestro. Vamos a sudar sangre por la camiseta, por el escudo. Estoy muy contento de estar aquí, de vestir esta camiseta; nunca había estado tan contento de vestir una camiseta de un equipo», concluyó.

El Valencia no quiere repetir el caso Maffeo

A pesar de sus palabras, asemejándose a un líder, en el Valencia no olvidan lo que ocurrió este verano antes de fichar por Mestalla. Después de que descendiera con el Mallorca, Maffeo prometió quedarse en Segunda División y ayudar al equipo al ascenso: «Tengo contrato aquí y si me tengo que quedar, pues me quedaré para el año que viene volver a Primera División. He jugado seis años en 2B. Y si pasa, me dejaré todo para subir».

Pero semanas después fichó por Olympiakos griego, pasando de jugar en la categoría de plata española a unirse al equipo de Mendilíbar para jugar la Champions. Así de ilusionado se mostró: «Voy a un super equipo, creo que lo necesitaba desde hace tiempo. Muchas gracias a toda la gente del Mallorca que siempre me ha estado apoyando. Espero que volvamos pronto a Primera», dijo. Un caso que recuerda a lo que ha dicho este viernes con el Valencia, que vive una situación insostenible en apenas septiembre.