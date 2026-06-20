El gran engaño de Maffeo al Mallorca: de «me quedaré para volver a Primera» a fichar por el Olympiacos

Pablo Maffeo emprenderá una nueva aventura en Grecia. Tras el descenso del Mallorca, el lateral catalán se ha marchado a Olympiacos para cambiar de aires y afrontar un nuevo desafío en su carrera profesional. Una decisión que ha cabreado mucho a la afición balear a raíz de la promesa que había hecho cuando el equipo aún no estaba con opciones de la salvación y después de asegurar que seguiría a pesar de jugar en Segunda División.

El enfado se remonta al pasado mes de mayo, cuando el Mallorca estaba en plena crisis de pánico con la posibilidad de verse en el agujero. Después de una derrota del equipo, la afición esperó a la salida del autobús para increpar la actitud de los jugadores en el equipo, y fue entonces cuando se acercó Maffeo para tratar de calmar el ambiente: «Yo siento el club por mucho que digáis que no». Y cuando un aficionado le respondió que «mientras ellos seguirán en el Mallorca, algunos jugadores se irán para no jugar en Segunda, el defensa hizo la promesa no cumplida: «Tengo contrato aquí y si me tengo que quedar, pues me quedaré para el año que viene volver a Primera División. He jugado seis años en 2B. Y si pasa, me dejaré todo para subir», admitió ante un grupo de aficionados.

Esta semana, Maffeo decidió cambiar su decisión y fichar por el Olympiacos, pasando de jugar en la categoría de plata española a unirse al equipo de Mendilíbar para jugar la Champions. Así de ilusionado se mostró: «Voy a un super equipo, creo que lo necesitaba desde hace tiempo. Muchas gracias a toda la gente del Mallorca que siempre me ha estado apoyando. Espero que volvamos pronto a Primera».

El lateral llegó en 2021 a la isla en calidad de cedido y un año más tarde fue adquirido por el club bermellón. En todo este tiempo, Maffeo ha disputado 160 partidos como mallorquinista, en los que ha marcado 5 goles y repartido 15 asistencias. «Me siento muy contento. Estoy en el mejor equipo de Grecia y con ganas de empezar a jugar. Que un equipo de estas dimensiones se fije en ti es lo que un jugador aspira, que es llegar a un grande con el objetivo de ganar títulos».