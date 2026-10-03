Rafa Nadal vuelve a jugar un partido de tenis: «Estoy cero competidor, he tocado la raqueta cuatro veces desde que me retiré»

El auditorio de la Rafa Nadal Academy se llena de brazos en alto y móviles apuntando hacia la misma dirección. Ahí estaba él. Rafa Nadal de nuevo en la previa de un partido dos años después de su retirada profesional. Vuelve a empuñar una raqueta en su casa, en su academia, que sopla diez velas. «Solo puedo agradecer que estéis aquí y acompañarnos en este lugar, que es muy especial para mí. Me hace mucha ilusión. Puede ser un día complicado por la lluvia. Va a ser un día inolvidable», vaticina.

La jornada, amenazada por la lluvia, es una fiesta de la academia. «Hoy sale el Rafa cero competidor», dice. «No lo creo, veremos en unas horas», responden Ferrer y Moyá al unísono. «Estoy en otra etapa. He disfrutado estas dos semanas de toca la bolca y poco más. He tocado la raqueta muy poco en estos dos años. En las últimas dos semanas he jugado más. Ojalá podamos disfrutar de una buena tarde, la competición es lo de menos. Tengo la gran suerte de compartir pista con algunos de los que fueron mis rivales», sentencia Rafa.

Su carrera siempre dejará ecos. «He tenido buen equilibrio mental durante mi carrera, aunque afectaba al carácter vivir con dolor diario. Llevo dos años con pocos dolores y eso tiene un efecto positivo en el humor de uno mismo», sostiene. Su regreso a las pistas es en su academia, alejado de las habituales exhibiciones que ya no descarta. «El futuro dirá. Creo que en algún momento jugaré alguna exhibición, aunque da pereza todo el proceso previo. Es un paso que tengo que testar», confirma.

Más distancia ve con pasar al banquillo y convertirse en entrenador. «No creo que mi vida actual me permita ser entrenador de la manera que requiere. No está en mi cabeza. Dentro de cinco años no sé qué puede pasar», contó. Finalizó refiriéndose a la gestión de la derrota. «El tenis es un deporte de perdedores porque todos queremos ganar, pero solo gana uno al final del torneo. A lo largo de nuestra carrera deportiva, siempre se pierde más que se gana. Unas veces se gestiona mejor y otras peor. Me afectaba la derrota, pero supe convivir con ella. No se me alargaba en el tiempo», concluyó.

La Rafa Nadal Academy brillará con luz propia este fin de semana. De un lado, el team Rafa y de otro el team Murray. Los dos ex tenistas que dan nombre a cada equipo estarán acompañados en pista por una pléyade de ex raquetas. El balear estará acompañado por el francés Gasquet y los españoles Ferrer y Moyá. El primero es actual capitán del equipo español de Copa Davis y el segundo fue su entrenador durante el tramo final de su raqueta. El equipo liderado por Murray, Dominic Thiem, Marat Safin y Fabio Fognini.