El Valencia despide a Carlos Corberán tras una limpieza total del banquillo

El Valencia ha cortado por lo sano con Carlos Corberán después de un mal inicio de liga. Al entrenador no le estaban acompañando ni el juego ni los resultados, con cuatro derrotas y un empate en las primeras cinco jornadas. Sin embargo, el próximo entrenador tendrá que enfrentarse a una plantilla muy limitada después de un mercado de fichajes muy discreto, con una situación económica cada vez más polémica.

El club ha hecho oficial un gran lavado de cara con el objetivo de lograr la permanencia. El equipo termina su relación con el técnico español, que llevaba desde diciembre de 2024 en el puesto. La primera división no deja tiempo para la adaptación, por lo que el rendimiento de su sustituto tendrá que ofrecer resultados lo antes posible. Por el momento, Óscar Sánchez asumirá el rol de forma temporal.

El comunicado del Valencia CF sobre el despido de Carlos Corberán

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.