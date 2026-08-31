Zorío denuncia el «desastre económico» de Peter Lim en el Valencia: una deuda que amenaza con alcanzar los 800 millones

Miguel Zorío ha vuelto a cargar con dureza contra la gestión de Peter Lim al frente del Valencia. El portavoz de Marea Valencianista y ex vicepresidente de la entidad denuncia lo que califica como un auténtico «desastre económico» durante la etapa del empresario singapurense. Según los datos expuestos por Zorío, los ingresos del club han disminuido en casi 100 millones de euros anuales, mientras que la deuda habría aumentado hasta situarse en 720 millones. Además, asegura que el valor de la plantilla se encuentra en su nivel más bajo de todo el siglo XXI y que los ingresos procedentes de los derechos televisivos han descendido un 40%.

Las cifras ofrecidas por Marea Valencianista van más allá. Zorío sostiene que durante la etapa de Lim el Valencia ha realizado operaciones con jugadores por un valor aproximado de 1.200 millones de euros, acumulando al mismo tiempo unos 190 millones de pérdidas en su cuenta de resultados. También denuncia que el club habría desembolsado cerca de 200 millones en comisiones a agentes, llamándole especialmente la atención que, según sus cálculos, se haya pagado más en comisiones vinculadas a ventas de futbolistas que en operaciones de compra.

Zorío pone el foco en el Nuevo Mestalla

Uno de los grandes puntos de conflicto vuelve a ser el Nuevo Mestalla. Zorío asegura que la constructora habría advertido tanto a Goldman Sachs como al Valencia de que los 280 millones inicialmente contemplados no serían suficientes para terminar el estadio y estrenarlo durante la temporada 2027/2028. Según su denuncia, el nuevo plan supondría un coste adicional de al menos 90 millones de euros, mientras sostiene que completar únicamente alrededor del 50% de la obra tendría un coste cercano a los 400 millones. A ello añade la operación por el terciario, que, según Zorío, se habría vendido por 70 millones menos de su valor de mercado, incluyendo además 1.000 plazas de garaje.

Las previsiones que realiza Marea Valencianista son especialmente preocupantes. Zorío advierte de que, sumando los posibles sobrecostes y el resto de deuda todavía no dispuesta, el Valencia podría terminar alcanzando una deuda total cercana a los 800 millones de euros, lo que, según su análisis, colocaría al conjunto valencianista entre los clubes españoles con peores ratios financieros.

Graves acusaciones sobre pagos a empresas de Lim

Zorío también señala directamente a la actual estructura ejecutiva del Valencia. Acusa a Javier Solís, al que define como «presidente de facto» y director general corporativo, de ocultar información relevante a los accionistas por orden de la familia Lim, y asegura que esta situación se produciría con el consentimiento de la directora general financiera, Inma Ibáñez.

La acusación más grave de la nota afecta a los movimientos económicos entre el Valencia y sociedades relacionadas con su máximo accionista. Zorío afirma que el club habría realizado pagos a empresas vinculadas con Peter Lim y Lay Hoon en concepto de servicios profesionales que, según denuncia, nunca han sido suficientemente explicados. También sostiene que se habrían producido transferencias millonarias a Meriton en Hong Kong y Valencia CF Asia Ltd en Singapur y plantea dudas sobre la posible relación de algunas cantidades con préstamos previamente capitalizados. «Si no es así, que Peter Lim me lleve al juzgado y así podrá presentar la documentación correspondiente», sentencia el portavoz de Marea Valencianista.