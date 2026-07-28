WhatsApp no me deja enviar documentos: causas y solución

Seguro que alguna vez te ha pasado, así que antes de asumir que algo va mal en WhatsApp conviene descartar lo obvio. La app no tiene un botón de «enviar documento» independiente del resto de funciones, así que si el envío falla, casi siempre es un problema de conexión, de peso del archivo, de espacio en el teléfono o de permisos, y no un fallo del propio WhatsApp.

El tamaño del archivo, la causa más habitual

WhatsApp permite enviar documentos de hasta 2 GB, un límite que la propia aplicación fue ampliando en los últimos años desde los 100 MB iniciales. Si el archivo supera ese peso, o si la conexión es muy inestable y el envío de un archivo grande se corta a mitad de camino, el mensaje se queda bloqueado o directamente no sale. Comprimir el PDF, dividir un archivo muy pesado en varias partes o subirlo a un servicio en la nube y compartir el enlace son las salidas más rápidas cuando el problema es el peso.

Conexión a internet inestable

Una WiFi pobre de señal o unos datos móviles con poca fuerza provocan el mismo síntoma, el archivo se queda cargando y termina fallando. Cambiar de wifi a datos móviles, o al revés, suele resolverlo en el momento. También ayuda comprobar si otras apps que dependen de internet funcionan con normalidad en ese instante, porque descarta que el problema esté solo en WhatsApp.

Poco espacio de almacenamiento en el teléfono

WhatsApp necesita espacio libre no solo para guardar el documento que se envía, sino para procesarlo antes de subirlo. Un teléfono con la memoria casi llena bloquea ese proceso sin avisar con un mensaje claro. Revisar el almacenamiento disponible en los ajustes del sistema y liberar espacio, borrando fotos, vídeos o cachés de otras aplicaciones, suele destrabar el envío.

Permisos de la aplicación mal configurados

En Android e iOS, WhatsApp necesita permiso explícito para acceder a los archivos del teléfono. Si ese permiso se revocó en algún momento, la app puede abrir el selector de documentos pero no llegar a adjuntar nada. Se soluciona entrando en los ajustes del sistema, en la sección de aplicaciones, y comprobando que WhatsApp tiene permiso de acceso a archivos y almacenamiento activado.

Restricciones dentro del chat o del grupo

Si el destinatario es un grupo, es posible que el administrador haya limitado el envío de mensajes solo a los administradores, lo que impide a cualquier otro miembro adjuntar documentos. Si es un chat individual, otra posibilidad es que ese contacto haya bloqueado el número, en cuyo caso WhatsApp no da un aviso explícito y el mensaje simplemente no llega, aunque en la conversación pueda parecer que se ha enviado.

Una versión desactualizada de la aplicación

Las versiones antiguas de WhatsApp arrastran errores que ya se corrigieron en actualizaciones posteriores, y el envío de archivos es una de las funciones que más veces se ve afectada. Actualizar la aplicación desde la tienda correspondiente, Google Play o App Store, resuelve una parte significativa de estos fallos.

Qué probar, en este orden

Comprueba la conexión a internet y cambia entre WiFi y datos móviles. Revisa el peso del documento y comprímelo si se acerca a los 2 GB. Libera espacio de almacenamiento en el teléfono. Verifica que WhatsApp tiene permiso para acceder a los archivos del sistema. Actualiza la aplicación a su última versión. Si el destino es un grupo o un contacto concreto, descarta restricciones de administrador o un posible bloqueo.

Si tras pasar por estos puntos el documento sigue sin salir, merece la pena probar desde WhatsApp Web o la aplicación de escritorio. Al tratarse de una instalación distinta, con su propia gestión de archivos, sirve para aislar si el problema está en el teléfono o en la cuenta.