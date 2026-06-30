Móviles plegables: guía definitiva para decidir si deberías comprarte uno en 2026

Los móviles plegables llevan varios años en el mercado, pero 2026 es el año en que la categoría cruza definitivamente la línea de lo experimental. Los precios han bajado, las bisagras aguantan, el software está optimizado y la competencia entre Samsung, Motorola, Honor, Huawei y ZTE obliga a todos a mejorar. Ya no compras uno a pesar de sus limitaciones, lo haces porque tiene sentido.

Qué tipos de plegables existen

Hay dos formatos bien distintos, y la elección entre uno y otro depende de para qué uses el móvil.

Los tipo libro (fold) se abren como un cuaderno y ofrecen una pantalla interior de entre 7,6 y 8 pulgadas. Son los más productivos, sirven para trabajar con varias apps a la vez, ver vídeo en grande o tener una experiencia cercana a la de una tableta en el bolsillo. El Samsung Galaxy Z Fold7 y el Honor Magic V5 son los referentes actuales, con precios que parten desde los 1.139 euros.

Los tipo concha (flip) se pliegan por la mitad y caben en cualquier bolsillo. Son móviles normales que se vuelven compactos al cerrarlos. La pantalla exterior cada vez resulta más útil: el Motorola Razr 60 Ultra tiene una de 4 pulgadas en la que corre cualquier app sin necesidad de abrir el teléfono. El Samsung Galaxy Z Flip7 arranca en torno a los 979 euros.

Las dudas que todos tienen antes de comprar uno

¿Se rompen fácilmente? Era la pregunta válida de hace tres años. Hoy las bisagras de los modelos principales están testadas para superar las 200.000 aperturas, los cristales son más resistentes y el plástico protector de las pantallas internas ha mejorado notablemente. No son tan frágiles como parecen, aunque siguen siendo más delicados que un smartphone convencional si los usas sin funda.

¿El pliegue se nota mucho? Depende del modelo y del ángulo de visión. En uso normal apenas molesta. Con luz lateral intensa puede ser visible. Es algo que asumes a cambio de lo que ganas en formato.

¿Las apps están bien adaptadas? Android ha mejorado su soporte para pantallas grandes, pero no todas las apps aprovechan el formato fold. Las de Google, Microsoft y la mayoría de redes sociales funcionan correctamente en modo pantalla grande. Algunas aplicaciones menos populares siguen mostrando la versión de móvil no adaptada del todo.

¿Merece la pena el precio? Un fold de gama alta cuesta entre 1.100 y 1.800 euros. Un flip de gama alta, entre 979 y 1.200 euros. Si lo comparas con un smartphone premium convencional, la diferencia real es de 300 a 600 euros. Para quien encaje con el formato, eso es mucha pantalla extra y una experiencia de uso sin equivalente en el mercado.

A quién le interesa comprar uno

Un plegable tipo fold es una compra razonable si trabajas con documentos o correo desde el móvil, si viajas con frecuencia y no quieres llevar tableta, o si consumes mucho contenido en streaming.

Un plegable tipo flip encaja mejor si te importa el tamaño en el bolsillo, si buscas algo diferente sin renunciar a la experiencia de un smartphone normal, o si la pantalla exterior te resulta útil para consultas rápidas.

El momento del mercado

IDC proyecta un crecimiento del 30% para el mercado de plegables en este final de 2026, impulsado por la maduración de la categoría y la esperada entrada de Apple con su primer iPhone plegable, previsto para la segunda mitad del año. El precio estimado por los analistas ronda los 2.400 dólares, lo que situaría el dispositivo en el segmento más alto del mercado. Si esa cifra se confirma, los precios del resto de fabricantes ganarán atractivo comparativo de forma inmediata.