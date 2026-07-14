Comprar el iPhone 17 ahora tiene truco: lo que pasará cuando llegue el iPhone 18

Decidir si comprar el iPhone 17 en este verano de 2026 tiene truco. El modelo lleva casi un año en el mercado, así que ya no arrastra el sobreprecio del lanzamiento, pero tampoco ha entrado todavía en la fase de rebajas agresivas que suele llegar cuando Apple presenta a su sucesor. Está, por así decirlo, en tierra de nadie, ni va a ser lo más nuevo en dos meses ni es un chollo. Conviene mirar los números antes de pasar por caja.

Cuánto cuesta el iPhone 17 ahora mismo

El precio oficial de Apple para la versión de 256 GB ronda los 959 euros, aunque en la calle es fácil encontrarlo por menos. Puedes comprarlo desde unos 749 euros en algunas tiendas durante este mes de julio, y a lo largo del año ha tocado mínimos históricos puntuales que después se han evaporado en cuestión de días. El iPhone 17 ya no está a precio de estreno, pero su valor oscila bastante según la tienda y el momento, así que merece la pena vigilar los comparadores antes de comprar. Estos importes proceden de Apple y de los distribuidores, y cambian con frecuencia.

Qué llega después y cuándo

El periodista Mark Gurman, de Bloomberg y una de las voces más fiables sobre los planes de Apple, adelantó que la compañía va a escalonar sus lanzamientos, los modelos premium seguirán llegando en septiembre y los más económicos se retrasarán a la primavera siguiente. Con ese calendario, la keynote del 9 de septiembre de 2026 traería el iPhone 18 Pro, el 18 Pro Max y el primer plegable de la marca, mientras que el iPhone 18 estándar, el heredero directo del modelo que nos ocupa, no llegaría hasta la primavera de 2027. Fuentes de la cadena de suministro apuntan en la misma dirección: el proveedor de lentes Largan Precision reconoció que un gran cliente había pospuesto a 2027 el lanzamiento de un nuevo teléfono.

Si te interesa un iPhone normal y no la gama Pro, esperar al sustituto directo significa aguantar casi un año más. Y cuando se presente la nueva hornada de septiembre, lo habitual es que el iPhone 17 baje de golpe o desaparezca del catálogo oficial, algo que juega a favor de quien tenga paciencia.

Entonces, ¿compro ahora o espero?

Si necesitas el móvil ya y encuentras el iPhone 17 en torno a los 750 euros, es una compra razonable, rinde de sobra y su precio difícilmente se hundirá mucho más antes de septiembre. Si puedes esperar unas semanas, la presentación de la gama Pro suele arrastrar a la baja al modelo del año anterior, así que ahorrarás. Y si lo que quieres es estrenar el iPhone 18 estándar, prepárate para esperar hasta 2027. Para quien busque gastar menos sin renunciar a iOS, el iPhone 17e se mantiene como la puerta de entrada más económica de la familia.