Nothing Ear (3a): así son los nuevos auriculares con grabación de audio y 45 dB de cancelación de ruido

La compañía londinense Nothing ha presentado los Nothing Ear (3a), la nueva generación de su serie de auriculares (a). El modelo incorpora funciones de captura de audio, un driver más grande para mejorar el sonido y una cancelación de ruido más eficaz, todo ello dentro de la estética transparente que caracteriza a la marca.

Nuevos colores y una caja rediseñada

La paleta se amplía con un tono Rosa que se suma al Negro, el Blanco y una versión renovada del Amarillo. El estuche de carga estrena un diseño inspirado en blísteres de pastillas y envoltorios termosellados, con una silueta más redondeada. Los auriculares conservan el acabado transparente de Nothing, incorporan una nueva talla de almohadilla XS para mejorar el ajuste y el case suma un indicador LED de tres puntos para consultar batería, carga y emparejamiento de un vistazo.

Audio Snapshot, la función para capturar sonido al instante

Los Ear (3a) integran 32 MB de almacenamiento flash que permiten grabar fragmentos de audio directamente desde los auriculares, sin usar el móvil. Con un gesto de pellizco en ambas piezas, el sistema captura el audio de segundos antes y después de la señal, útil para guardar una clase online o una nota de voz. Las grabaciones se sincronizan con la app Nothing X, donde se pueden reproducir, editar, compartir, transcribir y convertir en tarjetas de cita para redes sociales.

Grabación de llamadas desde los auriculares

Otra novedad es la grabación directa de llamadas y reuniones, con una duración de hasta aproximadamente dos horas sin necesidad de sacar el teléfono. Igual que con Audio Snapshot, las grabaciones se sincronizan con Nothing X para su reproducción y transcripción, y un aviso de privacidad alerta a los interlocutores cuando la grabación está activa.

Sonido Hi-Res y cancelación de ruido de hasta 45 dB

En el apartado sonoro, los Ear (3a) montan un driver dinámico de 12 mm que ofrece graves hasta 5 dB más potentes que la generación anterior, junto a un diafragma PMI de origen aeroespacial para agudos más definidos. Cuentan con certificación Hi-Res Audio Wireless y compatibilidad con LDAC hasta 24 bits/96 kHz, además de un ecualizador de 8 bandas y audio espacial estático para ampliar la sensación de escenario sonoro.

La cancelación de ruido activa alcanza los 45 dB, con mejoras en la malla acústica y el algoritmo ANC centradas en el rango de 400 Hz a 2.000 Hz, donde se concentra buena parte del ruido ambiental cotidiano. Nothing cifra la mejora global de cobertura en un 17,1% respecto al modelo anterior. El modo Transparencia permite dejar entrar el sonido exterior cuando es necesario, y tres micrófonos por auricular con reducción de ruido por IA mantienen la voz clara en llamadas.

Autonomía y precio

La batería ofrece hasta 42 horas de reproducción combinando auriculares y estuche, hasta 10 horas de uso continuo sin ANC y hasta 6 horas con la cancelación de ruido activada y 25 en total con el estuche. Una carga rápida de cinco minutos proporciona alrededor de una hora de escucha. La app Nothing X añade personalización de EQ, perfiles compartidos, actualizaciones de firmware y localizador de auriculares, mientras que en smartphones Nothing se suma acceso rápido a ChatGPT y a Essential News. Los Nothing Ear (3a) estarán disponibles a partir de hoy en nothing.tech por 99 euros.