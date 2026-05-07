Ver el fútbol en televisión ya no depende solo del partido: la imagen cambia la experiencia

Ver el fútbol en televisión sigue siendo uno de esos rituales que resisten al paso del tiempo. Cambian las plataformas, los horarios, los bares y hasta la forma de comentar cada jugada en redes sociales, pero la esencia continúa intacta: un partido se disfruta más cuando se vive acompañado. Sin embargo, hay un elemento que cada vez pesa más en esa experiencia y que ya no se puede considerar secundario: la calidad con la que se ve y se escucha el encuentro.

Elegir dónde ver un gran partido dependía sobre todo de la compañía, del ambiente o de tener una mesa disponible en el bar de siempre. Ahora, los aficionados españoles parecen tenerlo más claro: no basta con que haya pantalla, también importa que se vea bien. Una imagen pobre, reflejos, mala visibilidad desde el asiento o un sonido desincronizado pueden arruinar una jugada decisiva, un gol o una repetición polémica.

Así lo refleja un nuevo estudio de Samsung Electronics realizado entre aficionados al fútbol en España, que apunta a una conclusión bastante clara: el fútbol sigue siendo una experiencia colectiva, pero la calidad audiovisual condiciona directamente el disfrute. De hecho, el 91,5% de los encuestados reconoce que la imagen y el sonido afectan a cuánto disfruta de un gran partido, mientras que el 81,4% admite que también influyen en cómo lo recuerda después.

El fútbol sigue siendo cosa de grupo

El dato social es contundente. El 96% de los españoles afirma que ver un partido en compañía le hace sentirse parte de una comunidad. Además, cerca del 60% suele verlo en casa con la familia y un 44% con amigos, frente al 27,2% que lo sigue en solitario.

Esto confirma algo que cualquiera reconoce fácilmente: el fútbol no se limita a lo que ocurre en el campo. También está en los comentarios del descanso, en las reacciones compartidas, en los nervios antes de un penalti y en la conversación posterior. Por eso, la compañía sigue siendo un factor central a la hora de decidir cómo y dónde ver un partido importante.

Pero el estudio también muestra que esa parte emocional necesita apoyarse en una buena experiencia técnica. Si la pantalla no permite seguir bien el balón, si el brillo es insuficiente o si el sonido llega tarde respecto a la imagen, la experiencia pierde fuerza.

La imagen ya pesa más que la comida o la bebida

Uno de los datos más llamativos es que la visibilidad desde el asiento y la calidad de imagen son ya factores prioritarios para el 86% de los españoles al elegir dónde ver un partido. Quedan por delante de la conveniencia del lugar, la atmósfera, el tamaño de la pantalla o el sonido.

La comida y la bebida, tradicionalmente asociadas a ver fútbol en bares, aparecen en una posición inferior. Esto no significa que hayan dejado de importar, pero sí que muchos aficionados ya no están dispuestos a sacrificar una buena retransmisión por una mejor mesa o una oferta de consumición.

En otras palabras, para un partido importante, el espectador quiere verlo todo: la jugada, el fuera de juego, el gesto del entrenador, la repetición y el balón en movimiento sin perder detalle. Y eso convierte la calidad de visualización en un elemento clave tanto en casa como fuera de ella.

Los bares aún tienen margen de mejora

El estudio también deja una lectura interesante para bares, restaurantes y espacios públicos. El 81% de los aficionados afirma haber sufrido algún problema técnico viendo fútbol fuera de casa. Entre los fallos más habituales aparecen el volumen poco claro o inconsistente de los comentarios, la visión bloqueada, los reflejos en la pantalla, el audio desincronizado, la falta de brillo en partidos diurnos o la dificultad para seguir el balón con claridad.

Son problemas que parecen pequeños hasta que llegan en el peor momento. Un reflejo en una jugada clave, una pantalla mal colocada o un audio que no acompaña a la acción pueden hacer que el partido se viva con frustración.pDe hecho, más de un tercio de los españoles reconoce que, cuando la experiencia falla, siente que el encuentro pierde intensidad.

También hay una consecuencia directa para los negocios: el 82% de los aficionados visitaría más a menudo su local habitual si este mejorase la experiencia de visionado deportivo. Esto convierte la calidad de imagen y sonido en una herramienta de fidelización, no solo en un detalle técnico.

El salón se consolida como el nuevo estadio

Aunque el bar mantiene su atractivo por el ambiente, el hogar gana peso como espacio principal para ver fútbol. El estudio señala que muchos aficionados se inspiran en lo que ven en locales y espacios públicos para mejorar su propia configuración en casa. Cerca del 60% reconoce que una buena experiencia viendo deporte fuera del hogar le ha animado a mejorar su setup doméstico.

Aquí entran en juego televisores de mayor tamaño, mejor procesamiento de imagen, sonido más claro y tecnologías pensadas para reducir reflejos o mejorar la nitidez en escenas rápidas. En deportes como el fútbol, donde el movimiento constante y los cambios de plano son continuos, estos aspectos se notan más que en otros contenidos.

No se trata solo de tener una pantalla grande, también importa cómo gestiona el movimiento, si mantiene el brillo en escenas luminosas, si permite ver bien desde distintos ángulos y si el sonido ayuda a seguir el ambiente sin tapar los comentarios.

Samsung aprovecha el tirón del deporte

Samsung también utiliza este estudio para reforzar su posición en el mercado de televisores. Según los datos difundidos por la compañía, el 65,7% de los encuestados elegiría un televisor Samsung para ver su deporte favorito. La marca vincula este resultado a sus 20 años consecutivos como número uno mundial en televisores.

Además, la compañía ha lanzado la campaña “Watch it on a Samsung” junto a Thierry Henry, centrada en la experiencia de ver deporte en televisores de gama alta. La iniciativa pone el foco en tecnologías presentes en sus gamas Micro RGB, OLED y Neo QLED, como sistemas antirreflejos, modos específicos para fútbol y ajustes inteligentes de sonido.

El mensaje de fondo es evidente, ver fútbol ya no es solo encender la tele y esperar al pitido inicial. Para muchos aficionados, la calidad de imagen y sonido forma parte de la experiencia tanto como la compañía, el ambiente o el propio resultado.

Una nueva forma de elegir dónde ver el partido

El fútbol continúa siendo una experiencia compartida, pero el listón técnico ha subido. Los aficionados quieren emoción, ambiente y compañía, pero también una pantalla que esté a la altura. Y eso cambia la forma de elegir el bar, de preparar el salón y de valorar un televisor.

En un verano marcado por grandes citas futbolísticas, la diferencia entre ver un partido y vivirlo puede estar en detalles que antes pasaban desapercibidos, un buen ángulo, una imagen sin reflejos, un sonido claro y una pantalla capaz de seguir cada jugada sin perder precisión. Ahí es donde la tecnología empieza a jugar su propio partido.