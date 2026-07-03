iPhone 18 Pro: los 5 cambios que de verdad vas a notar en el nuevo móvil de Apple

Faltan apenas unos meses para que Apple destape su próximo teléfono de gama alta y el goteo de filtraciones ya deja intuir por dónde irán los tiros. El iPhone 18 Pro y su hermano mayor, el iPhone 18 Pro Max, se presentarían en la primera mitad de septiembre y llegarían a las tiendas antes de que acabe el mes. La lista de rumores es larga, pero nos quedamos con los cinco cambios que más se notarán en la mano y en el uso diario.

Adiós a la Dynamic Island tal y como la conocemos

El cambio más evidente entra por los ojos. Apple habría encontrado la forma de esconder bajo la pantalla el iluminador del Face ID, lo que le permitiría encoger la Dynamic Island y ganar espacio útil en la parte superior. Sería el primer recorte serio de este elemento desde que debutó en el iPhone 14 Pro allá por 2022.

Un cerebro más potente y eficiente

Bajo la carcasa mandaría el nuevo chip A20 Pro, el primero de Apple fabricado con el proceso de 2 nanómetros de TSMC frente a los 3 nanómetros del actual A19 Pro. Es decir, más rendimiento y, sobre todo, una batería que debería aguantar mejor la jornada gracias a esa mayor eficiencia. De hecho, se está hablandoi de capacidades superiores a los 5.200 miliamperios.

La cámara que juega con la luz

La cámara principal Fusion de 48 megapíxeles estrenaría apertura variable en ambos modelos Pro. Dicho para que se entienda, el móvil podría abrir o cerrar el diafragma para controlar cuánta luz entra y jugar con el desenfoque del fondo. Eso sí, conviene no lanzar las campanas al vuelo, porque el sensor de un teléfono es pequeño y está por ver cuánto se aprecia el salto en las fotos reales.

Un color nuevo para presumir

En lo estético, la novedad sería el acabado Dark Cherry, un granate oscuro que se sumaría al Light Blue, Dark Gray y Silver. A cambio, Apple jubilaría los actuales Cosmic Orange y Deep Blue. Con respecto al color naranja, sería un movimiento no demasiado entendible, al menos para los ojos de los consumidores, ya que ha sido el color estrella y ha sido imitado por otras marcas.

Internet sin cobertura ni wifi

El nuevo módem C2 abriría la puerta a algo llamativo, conexión 5G vía satélite. Esto permitiría navegar por internet en pleno campo o en carretera aunque no haya ni rastro de red móvil o wifi, una función pensada para esas zonas donde el teléfono se queda mudo. No hay mucha información al respecto, pero parece ciencia- ficción.

Todo esto sigue siendo terreno de rumores, de modo que habrá que esperar a la presentación oficial de septiembre para saber qué se queda en el tintero y qué acaba confirmándose. A veces se acierta y otras, no.