Los trucos para cargar tu móvil mucho más rápido que casi nadie te cuenta

Todos hemos pasado por lo mismo, la batería al 15%, prisa por salir de casa y el móvil enchufado sin que el porcentaje suba tan rápido como nos gustaría. Cargar tu móvil más rápido es posible si se combinan tres factores que pocas personas aplican a la vez, desactivar las conexiones innecesarias, usar accesorios adecuados y dejar el teléfono en reposo mientras se carga.

El modo avión reduce el consumo mientras cargas

Cuando el móvil está conectado a la corriente, sigue gastando energía en buscar cobertura, sincronizar el WiFi, mantener el Bluetooth activo y recibir notificaciones. Activar el modo avión corta ese consumo de fondo y deja que toda la energía que entra por el cable se destine a la batería. Pruebas independientes realizadas por medios especializados han registrado reducciones de entre el 5% y el 25% en el tiempo total de carga, aunque el margen depende del modelo y de cuántas aplicaciones estén activas en segundo plano. En los móviles actuales, con gestión de energía más eficiente, la diferencia suele ser menor que en modelos antiguos, pero sigue siendo apreciable.

El cargador y el cable también cargan (o frenan) la batería

De poco sirve un móvil compatible con carga rápida si el cargador o el cable no lo son. Un cargador estándar entrega unos 5V/1A (5W), mientras que se considera carga rápida a partir de los 15-18W, y muchos móviles de gama alta actuales piden 30W, 45W o incluso 65W para alcanzar su velocidad máxima. Usar un cable sin certificar, aunque parezca idéntico a uno original, puede limitar la corriente que llega al terminal y alargar la carga bastante. La recomendación de los fabricantes sigue siendo la misma: usar el cargador que viene en la caja o uno con certificaciones CE, FCC o RoHS (MFi en el caso de Apple), que garantizan que entrega la potencia real anunciada.

No usar el móvil mientras se carga

Cada aplicación abierta, cada notificación y cada toque en pantalla consumen energía que compite directamente con la que entra por el cable. Si además el uso genera calor, por ejemplo jugando o viendo vídeo, el sistema puede activar mecanismos de protección térmica que reducen la velocidad de carga para no dañar la batería. Dejar el móvil en reposo, con la pantalla apagada, es la forma más simple de que toda la energía disponible se destine a cargar.

Pequeños hábitos que suman

Cargar en un lugar fresco, evitar fundas gruesas que retienen calor y usar un enchufe de pared en lugar del puerto USB de un ordenador también influyen en la velocidad final. Ninguno de estos trucos exige mucho, basta con cambiar la forma de cargar el móvil para notar la diferencia la próxima vez que la batería esté en números rojos.