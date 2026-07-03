Cómo saber cuánta batería le queda de vida real a tu móvil antes de cambiarla

Casi todos hemos pensado en cambiar de teléfono cuando notamos que la batería aguanta menos. Pero esa sensación engaña, y muchas veces el problema no es tan grave como parece. Lo mejor es que consultar la salud de la batería del móvil es sencillo, ya que el propio sistema guarda ese dato y basta con saber dónde mirar. Con dos cifras concretas, la capacidad máxima y los ciclos de carga, puedes decidir con criterio si merece la pena aguantar un año más o preparar el cambio.

Qué significa la capacidad máxima

La capacidad máxima compara lo que aguanta hoy tu batería con lo que aguantaba recién salida de fábrica. Una batería nueva parte del 100%. Con el uso, ese número baja de forma natural porque las celdas de iones de litio se degradan con cada carga.

Apple considera que una batería mantiene un rendimiento normal mientras esté por encima del 80%. Por debajo de esa cifra, el teléfono empieza a durar visiblemente menos y puede pedir la batería con más frecuencia. Es el desgaste esperable después de un par de años de uso diario.

Cómo verlo en un iPhone

En el iPhone el dato está a mano. Entra en Ajustes, toca Batería y luego Salud y carga de la batería. Ahí verás el porcentaje de capacidad máxima. Desde iOS 17.4, además, puedes consultar el número de ciclos de carga, un contador que suma uno cada vez que has consumido el equivalente al 100% de la batería, aunque sea en varias tandas. Cuantos más ciclos acumule, más degradada estará. Es normal que un iPhone con dos o tres años ronde los 500 o 700 ciclos.

¿Y en Android?

En Android depende del fabricante. La mayoría ya muestra la salud de la batería y su fecha de fabricación dentro de Ajustes, en el apartado de Batería.

Si tu móvil no ofrece esa información, tienes dos caminos. El marcador de códigos ocultos, escribiendo ##4636## en la app de teléfono, muestra un panel técnico en algunos modelos, aunque cada vez más esta opción no se encuentra disponible en muchos modelos.

Cuándo toca cambiar la batería

Con estos datos en la mano, la decisión es más sencilla. Si la capacidad ronda o supera el 80% y los ciclos no son muchos, tu batería sigue sana y el problema probablemente esté en un ajuste o una app que consume de más. Si has bajado del 80%, acumulas cientos de ciclos y el móvil se apaga solo o se calienta al cargar, cambiar únicamente la batería suele salir mucho bastante más barato que comprar un teléfono nuevo, y le da otro par de años de vida al que ya tienes.