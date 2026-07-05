Las mejores apps para el aeropuerto: 6 aplicaciones para matar el tiempo antes de embarcar

Las esperas en el aeropuerto tienen algo de castigo, llegas con margen de sobra, pasas el control y todavía te quedan dos horas mirando el panel de salidas. Antes de caer otra vez en el scroll infinito, merece la pena tener preparadas unas cuantas apps para el aeropuerto que aprovechen ese hueco muerto. He reunido seis que funcionan tanto en iPhone como en Android, todas gratuitas, y que cubren distintos gustos: leer, escuchar, jugar o incluso sacar algo en claro.

Wattpad, millones de historias gratis en el móvil

Si te gusta leer pero no quieres gastar en libros, Wattpad es una mina. Reúne millones de relatos, novelas y fanfiction escritos por su propia comunidad, con secciones en español y catálogos por géneros. Puedes guardar historias para seguirlas sin conexión y retomarlas por donde ibas. La app es gratuita, con una suscripción opcional que solo quita la publicidad. Puedes descargar para iPhone o descargar para Android desde las tiendas oficiales.

Pocket Casts, tus podcasts descargados para toda la espera

Si te va escuchar y no depender de la música, Pocket Casts es de lo mejor para el podcast. Su buscador y sus listas inteligentes facilitan organizar los programas que sigues, y su gran baza para viajar es que deja descargar episodios gratis para oírlos sin conexión, sin gastar datos ni depender del Wi-Fi del aeropuerto. La app es gratuita y puedes descargar para iPhone o descargar para Android.

Wordscapes, un juego de palabras que engancha sin darte cuenta

Este pasatiempo mezcla crucigrama y sopa de letras: formas palabras uniendo letras sobre fondos de paisajes relajantes. Funciona sin conexión, así que da igual que la red del aeropuerto vaya lenta, y sus niveles cortos son perfectos para picar entre anuncio y anuncio de megafonía. Es gratis y está en español, y puedes descargar para iPhone o descargar para Android en un momento.

Duolingo, aprovechar la espera para aprender idiomas

Si te da pereza «perder» el tiempo, Duolingo lo transforma en algo productivo. Sus lecciones duran pocos minutos y encajan perfectamente en el rato antes de embarcar. Es gratis con anuncios, y viene bien si viajas a un país cuyo idioma quieres refrescar antes de aterrizar. Déjala instalada antes de salir, puedes descargar para iPhone o descargar para Android.

Candy Crush Saga, el clásico para desconectar la cabeza

Cuando solo quieres apagar el cerebro, un juego de piezas de colores cumple. Candy Crush Saga funciona sin conexión, así que da igual que la red vaya lenta. Es gratuito, con compras opcionales que puedes ignorar sin problema. Lo tienes disponible para descargar para iPhone y para descargar para Android.

Chess.com, ajedrez y puzzles para mentes inquietas

Para quien busca algo con más chicha, Chess.com ofrece partidas rápidas contra otros jugadores o contra la máquina, además de miles de problemas tácticos para entrenar. Una partida de tres minutos es la excusa perfecta para que la espera pase sin darte cuenta. La cuenta básica es gratuita, y la app está lista para descargar para iPhone o descargar para Android.

Con estas seis apps para el aeropuerto en el móvil, la próxima escala se te hará mucho más llevadera. Recuerda dejar descargado lo que puedas antes de salir y llevar el cargador o una batería externa a mano, porque tanto entretenimiento pasa factura a la batería.