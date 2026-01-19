El Hospital Quirónsalud Valle del Henares pone en marcha el “proyecto de humanización de la UCI”

Fact checked

El desarrollo científico y los consiguientes avances tecnológicos que ha experimentado la medicina en el último siglo han dado lugar a un aumento de la supervivencia de los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos. Paralelamente estas unidades han ido adoleciendo de la pérdida paulatina de algunos de los aspectos inherentes a la profesión sanitaria: cercanía, comprensión, empatía, entre otros.

“Cuando una persona está ingresada en una UCI se siente más vulnerable, frágil y expuesta: entrega el control de su vida, su autonomía, su intimidad y su privacidad a personas que no conoce y, a todo esto, hay que sumarle el dolor y la incertidumbre por la salud o la vida”, asegura la Dra. Marcela Hómez Guzmán, Jefa de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Quirónsalud Valle del Henares.

Hay que tener en cuenta además que este tipo de asistencia no sólo implica al paciente, sino que también la familia vive esta situación con inseguridad por la pérdida del contacto con el ser querido en unos momentos sumamente difíciles.

“En este contexto se hace necesario recuperar una perspectiva holística de nuestra labor, dando un giro hacia la “humanización” de la asistencia a nuestros pacientes, desde el interior de la unidad hacia fuera. Planteamos un cambio en nuestra manera de trabajar, intentando mejorar la comunicación entre los actores principales (del paciente con el profesional, del paciente con su familia, y de la familia con el profesional), creando una línea de trabajo que estudie también la situación del profesional en su día a día”, señala la experta.

El proyecto pone el foco en lo que se denominan los 4 pilares fundamentales de la humanización: el paciente, su familia, el entorno y los profesionales. Para lograrlo, se establecen acciones de mejora enfocadas a mejorar cada uno de estos ítems, a través de 5 líneas estratégicas:

UCI de puertas abiertas: ampliando los horarios de visita y facilitando la flexibilidad horaria para los familiares, haciéndoles partícipes en los cuidados básicos cuando la situación del paciente lo permita, mejorando el entorno físico a través de la creación de espacios cálidos, facilitando la tenencia de objetos personales y prestando apoyo emocional y psicológico a los acompañantes.

Se ha demostrado que la presencia de los familiares en la unidad mejora el estrés y el delirium en los pacientes, y al contrario de lo que se podría pensar, no incrementa el riesgo de infección en el paciente. En cuanto a las familias, incrementa el grado de satisfacción de éstas, la clarificación de la información y en caso necesario, mejora el duelo ante la muerte.

Comunicación : entre los miembros del equipo multidisciplinar, facilitando información comprensible para el paciente y su familia, favoreciendo la comunicación con los pacientes que presentan limitaciones uso de sistemas de comunicación no verbal (tablas de pictogramas), preguntas de sí/no, uso de sistemas alternativos y escucha activa y tiempo suficiente para resolver las dudas que se planteen.

: entre los miembros del equipo multidisciplinar, facilitando información comprensible para el paciente y su familia, favoreciendo la comunicación con los pacientes que presentan limitaciones uso de sistemas de comunicación no verbal (tablas de pictogramas), preguntas de sí/no, uso de sistemas alternativos y escucha activa y tiempo suficiente para resolver las dudas que se planteen. Bienestar del paciente : mediante la implantación de protocolos de analgesia y sedación, control del ruido, promoción del sueño y monitorización adaptada, privacidad en el aseo, acceso a gafas, audífonos y dispositivos de entretenimiento y cuidados corporales básicos que favorecen la autoestima.

: mediante la implantación de protocolos de analgesia y sedación, control del ruido, promoción del sueño y monitorización adaptada, privacidad en el aseo, acceso a gafas, audífonos y dispositivos de entretenimiento y cuidados corporales básicos que favorecen la autoestima. Cuidado de los profesionales : visibilizando y evaluando el burnout, facilitando programas de formación continua, estableciendo espacios de diálogo y participación e implementando programas de reducción del estrés y apoyo emocional.

: visibilizando y evaluando el burnout, facilitando programas de formación continua, estableciendo espacios de diálogo y participación e implementando programas de reducción del estrés y apoyo emocional. Prevención del síndrome post-UCI: vigilando la aparición de síntomas tanto físicos como psicológicos (dolor, insomnio, ansiedad o trastorno de estrés post traumático), realización de una encuesta al alta en pacientes que superen 48 horas de estancia y establecimiento de protocolos preventivos (analgesia y sedación adecuadas, manejo del delirium, movilización temprana y desconexión progresiva de aparatos de ventilación mecánica.

“En conclusión, se trata de un proyecto centrado en el paciente, su familia y los profesionales, que busca mejorar la calidad asistencial y la experiencia del paciente crítico, disminuyendo las complicaciones post UCI e impulsando un cambio cultural sostenible en nuestras Unidades”, concluye la Dra. Hómez.