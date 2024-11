Los dos errores que cometes en Bizum y su solución

Sin lugar a duda, Bizum se ha convertido en el método de pago que ha conseguido desplazar a las transferencias, aunque estas sean instantáneas. 38 bancos de España y Andorra ya ofrecen este servicio, y el envío o recepción de dinero es inmediato. Ahora bien, hay muchos errores que cometes en Bizum, así que estas son las posibles soluciones a los más habituales.

Dos errores que haces en Bizum

El primer error puede ser enviar un Bizum a una persona que no esté registrada en esta aplicación. Es muy fácil saber si alguien tiene Bizum, en cuanto echas un vistazo a la lista de contactos de tu dispositivo, aparecerá el logotipo de Bizum justo al lado. Pero puede que sea alguien que no lo tengas, y introduzca su número y te equivoques. El Bizum se ejecuta, pero no va a terminar llegando a ningún sitio. He hecho la siguiente prueba, me he enviado un Bizum a otro número que tengo y me ha llegado un SMS indicándome que me han enviado una cantidad de dinero, y que dispongo de dos días para darme de alta en el servicio. Si una vez pasado ese tiempo no me he dado de alta en Bizum, cosa que no puedo hacer porque ya estoy registrado, esa cantidad llegará de nuevo a mi cuenta.

Pero muy habitual, y también me ha ocurrido, es mandar el dinero a alguien que sí tenía Bizum pero que no era el destinatario. Recuerdo que di con una persona de muy buena fe que no tardó nada en enviarme aquellos 30 € que había mandado por error. Pero, si mandas un Bizum a una persona equivocada, hay posibilidades de que no lo recuperes. Puedes intentarlo de diversas maneras. la primera, es ponerse en contacto directamente con esa persona y explicar la situación. En el caso de que no responda, puedes hablar con tu entidad bancaria, aunque existe mucha posibilidades de que no te haga caso, porque no tiene por qué intervenir. Si se trata de una cantidad importante de dinero, mayor a 400 €, la persona que lo ha recibido estaría cometiendo un delito de apropiación indebida. Tocaría poner una denuncia.

Otro error que puede costarte un disgusto a la hora de enviar un Bizum es el tema del concepto. Sí, solemos poner cosas como «cena”, “regalo jubilación Pepe” o “venta de guitarra”. Pero es muy tentador que entre amigos se ponga como concepto, algo ya más peliagudo. Por ejemplo, «envío de armas para guerra santa», “drogas de la fiesta de anoche” o tonterías similares. Los bancos están obligados a supervisar estos envíos de dinero, en aras de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Lo más probable es que el banco te llame para pedirte explicaciones, así que no juegues con este tema porque se trata de un asunto delicado.

Estos son los dos errores más habituales que se cometen en Bizum y su solución. Así que, de cara a estas Navidades, donde los envíos de dinero se suelen disparar, con mucho cuidado a la hora de realizar un día para no equivocarte, y deja los conceptos graciosos para otros asuntos.